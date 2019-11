¿Quién es el esposo de Adamari López?

View this post on Instagram

#TBT Barbados’19….Hasta el fin del mundo bailando contigo cariño, que bien la pasamos en nuestro viaje de 8º aniversario juntos 😏… te amo!!!! . Gracias @sandalsresorts por todo, fue increíble!!!!! . #SandalsRoyalBarbados #FamiliaCostaLopez #TodosSomosTios #ElTiempoDeDiosEsPerfecto #Alaïa #AlaïaCostaLopez #AdamariLopez #ToniCosta #Familia #Amor #dance #baile #pose #cargada #bailarines #porté #playa #arena #mar #paraiso #SandalsResorts