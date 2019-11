Pareja viajera fue asesinada y enterrada en una playa de Texas; detienen a sujeto en México

Hay constancia de que el sujeto robó el auto en el que viajaban James y Michelle Butler

James Butler, de 48 años, y Michelle Butler, de 46, una pareja de New Hampshire, viajaban el mes pasado por Texas presuntamente rumbo a Florida. Nunca llegaron a destino: sus cuerpos fueron hallados la semana pasada trágicamente enterrados en una playa del sur de Texas, días después de desaparecer.

El caso se investiga como homicidio, y las autoridades están siguiendo pistas para resolverlo. Un avance significativo se dio a conocer este miércoles, cuando informaron de que un hombre acusado de robarles un carro fue detenido en México y extraído después a Estados Unidos.

A principios de esta semana, la Policía lanzó un aviso público para dar con Adam Curtis Williams, quien fue fotografiado mientras cruzaba la frontera sur por Eagle Pass, Texas, a bordo del vehículo que utilizaron los Butler, según cuenta KIII TV.

Curtis, de 33 años y procedente de Utah, viajaba junto a una mujer identificada como Amanda Noverr, informan varios medios. Su supuesta fuga terminó cuando la policía mexicana lo interceptó en el estado de Jalisco. El momento de la detención hasta el momento no ha sido concretado.

El sospechoso de robar el vehículo utilizado por la pareja asesinada fue extraditado este miércoles a EEUU, según KRIS TV, medio local de Corpus Christi, Texas, localidad cercana a la playa de la Isla del Padre donde la semana pasada se encontraron sin vida los cuerpos de los Butler.

Actualmente el hombre se encuentra bajo custodia en la cárcel del condado de Kleberg, Texas.

La mujer que viajaba con Curtis, por su lado, se quedó en México, supuestamente con un menor, según las autoridades. También el vehículo robado fue tomado en custodia allí.

The New York Times afirma que Jaime Garza, el agente encargado de informar este miércoles sobre los avances de la investigación no especificó si se considera a Curtis sospechoso de matar a la pareja asesinada.

El pasado martes, las autoridades dijeron que podría haber más gente involucrada en el homicidio. Para hallar los cuerpos de los Butler, desaparecidos desde mediados de octubre, los investigadores usaron la localización de un celular que habían utilizado. No hay detalles actualmente disponibles sobre cómo murieron.

Se piensa que la pareja de dirigía a Fort Laudale, Florida. “Nos alegra escuchar que se realizó un arresto y estamos a la espera de lo que sigue”, dijo la hermana de James Butler, Debbie Van Loon, a la televisora WMUR-TV de Manchester, Nuevo Hampshire.

(Editado por Francesco Rodella)