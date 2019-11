Revelan que funcionarios del gobierno de Trump se habrían planteado renunciar en masa

Una persona anónima que se identifica como "alto cargo de la administración Trump" lanza 'Una advertencia' para las elecciones de 2020

Un autor anónimo que escribió el año pasado una nota editorial para The New York Times publicó un libro en el que advierte que Donald Trump no debe renovar su mandato en las elecciones de 2020.

En el libro, titulado Una advertencia (A Warning), el autor anónimo se identifica como un “alto cargo de la administración Trump” y asegura darse “cuenta de que escribir esto mientras el presidente está aún en el cargo es un paso extraordinario” y justo en un momento en el que se enfrenta a una investigación para su posible juicio político.

El autor, asegura el Times, presenta su anonimato no solo porque le conviene proteger su identidad sino también no desviar el foco del mensaje hacía el mensajero (él mismo). “Eliminar mi identidad de la ecuación priva [a Trump] de la oportunidad de crear una distracción”, asegura anónimo en referencia a los impulsos de Trump de atacar a sus críticos. “¿Qué hará cuando no haya una persona a la que atacar sino una idea?”, reflexiona.

El autor asegura haber visto y escuchado cosas muy inquietantes y dice revelarlas en su libro. Anonymous, como se hace llamar el escritor, cree que el presidente “se merece ser despedido” pero el Times explica que lo que en realidad quiere decir el autor es que Trump no puede ser reelegido.

Sin embargo, cree que el juicio político es “malo” porque llevaría al país a una mayor desunión que “apenas podemos permitirnos”. Anonymous cree que solo si Trump no gana las elecciones 2020. el país puede “emprender una ardua reparación moral” y “restaurar el alma del sistema político”.

El sentimiento de incertidumbre, según cuenta el autor, parece haber sido mayoritario en el gobierno que encabeza Donald Trump. Por ello, dice que en los dos primeros años de la administración, los altos cargos plantearon repetir la llamada Masacre del sábado noche en la que el gobierno de Nixon renunció en masa. No obstante, esa idea ya quedó completamente atrás,

