Así se veía Kylie Jenner cuando inició la década

La socialité tenía solo 2 años

Kylie Jenner es la menor del clan Kardashian-Jenner pero se ha convertido en la más rica y popular de todas. Y es que la socialité se ha encargado de construir su empresa alrededor de las redes sociales y las nuevas tecnologías, con la ayuda de los centennial es la multimillonaria más joven y parece que no se detendrá pronto. Pero aunque la joven luzca muy madura, se debe recordar que solo tiene 22 años, esto quiere decir que cuando inició la década que está por terminar, tenía solo 2 años.

En el 2000 las cosas eran muy diferentes, el Internet no era tan dinámico y accesible como ahora, el término “red social” no era acuñado como hoy lo conocemos y las Kardashian todavía no formaban el emporio que actualmente tienen. En esta imagen tomada en 2003 se puede ver a una pequeña Kylie de 6 años al lado de su pequeña hermana, Kendall Jenner de 8.

Otra cosa que llama la atención es que Caitlyn Jenner todavía era William Bruce, pues hay que recordar que fue hasta abril de 2015 que reveló la culminación de procesos para convertirse en mujer.

Actualmente Kylie disfruta de su vida al lado de su pequeña Stormi, además de su lujosa mansión en Beverly Hills que construyó al lado de su expareja, Travis Scott.