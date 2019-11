Francisca Lachapel, Giselle Blondet, Dayanara Torres y más famosos reaccionan a la muerte de Nelson Ruíz

View this post on Instagram

Mi corazón está triste con la noticia de tu partida mi querido amigo Nelson. ¡Tantos sueños compartidos! Esta foto te encantaba, representó la alegría que sentimos porque al fin pudimos hacer un proyecto juntos, no el que veníamos soñando y formando desde hace unos años, pero la oportunidad de estar unidos en @nuestrabellezalatina nos dió mucha ilusión. Siempre fuerte, valiente, guerrero , fuiste el productor ejecutivo de tu propia vida hasta que se la entregaste a Dios. Luchaste hasta el final amigo mío. Mi admiración y mi cariño hacia ti serán eternos. Estoy triste pero se que estás descansando. Te quiero mucho mi Nelson! Esta noche me tomaré una copita de vino como solíamos hacer juntos para celebrar cuando terminabas un tratamiento y brindaré por ti. Te quiero! Un fuerte abrazo hasta el cielo! QDEP 🙌🏻💔