Es el momento de buscar opciones de escuelas charter para el periodo 2020-21 en NYC

Desde su aparición hace 20 años, ya se han creado 260 centros escolares de este tipo en la Gran Manzana.

Para las familias que quieran conocer la experiencia de alguna de las 260 escuelas charter, ubicadas en los cinco condados de Nueva York, la semana del lunes 11 de noviembre al domingo 17 de noviembre es clave. Es el tiempo de inicio además de algunas ferias escolares.

Casi la totalidad de estos centros educativos ubicados en la Gran Manzana, empiezan a ofrecer giras de puertas abiertas, para que los interesados puedan conocer sus instalaciones, programas y especialmente profundizar sobre las aplicaciones para el año escolar 2020-2021.

“Después de una terrible experiencia, en la escuela pública con mi hija aquí en Harlem, finalmente encontré una escuela con dedicación para mi hijo. Probé ambas cosas y elijo una escuela charter, cien veces más. El proceso de inscripción es un reto, porque es por sorteo, pero vale la pena”, indicó la inmigrante peruana Esperanza Quispe, a las puertas de la Opportunity Charter School, en la calle 113 de East Harlem.

Allí, en la puertas de esta escuela abierta desde 2004, un cartel invita a la comunidad a formar parte de una “experiencia educacional única” y exhorta a “aplicar ahora”, al igual que en la mayoría de estos centros escolares.

Pero la dominicana Zayre Guzmán, también residente de este vecindario, tiene otra opinión.

“Uno aplica, espera y nunca te llaman, te digo honestamente la escuela pública en El Bronx donde está mi hija, desde pre escolar no está mal, ha mejorado mucho. Ya me cansé de que me la rechazaran. Imagínate que ya va por secundaria”, comentó.

De acuerdo con la página web nyccharterschools, una plataforma digital del Centro de Escuelas Charter de la ciudad de Nueva York, que aclara todas las dudas que gravitan alrededor de este modelo escolar, lo primero que deben tener en cuenta los padres interesados es que cada una de estas escuelas, “tienen sus propios trámites de ingreso”.

Se especifica que la familia interesada deben hacer la solicitud y entregarla directamente a la escuela, pero existen opciones de aplicación en línea o mixta.

“Se puede usar nuestra función del mapa, para ubicar las escuelas charter y conocer lo que ofrece cada una. Una vez que usted haya identificado el centro que le interesa, debe llamar directamente para averiguar cuál es el proceso de ingreso”, detalla el portal.

Dos décadas de historia

Estas escuelas, que tienen 20 años creciendo en la ciudad de Nueva York, desde su aparición han estado marcadas por la controversia. Aún, muchos padres las han considerado una “opción lejana” e inclusive “discriminatoria”.

La líder principal de Brilla Veritas Charter en El Bronx, Zornaly Castillo, asegura que se trata de un sistema escolar “absolutamente inclusivo y no tradicional”.

Las estadísticas oficiales apuntan a que el 80% de los estudiantes en estos planteles viven en vecindarios pobres, el 52% son afroamericanos y 39% hispanos.

Por su parte, Vasthi Acosta , directora de Amber Charter School ha acompañado la historia de este modelo educativo desde que dio sus primeros pasos en 1989, en medio de un sistema de escuelas públicas que era calificado en general, como “terrible”.

“Al observar en esos años la calidad del sistema escolar, vi que mi hija estaba en segundo grado y no sabía leer. No éramos ricos para pagar una escuela privada. Preferí quedarme en casa, educando a mis hijos por siete años”, expresó en un video que celebra dos décadas de crecimiento de estas escuelas.

Cuenta Acosta, que cuando empezó a ver el “movimiento de las chárter”, vio una oportunidad en donde los padres tienen opciones de una educación de calidad.

Este sistema no ha dejado de crecer. Solamente, en este año abrieron 24 nuevas escuelas de este tipo, once en El Bronx y siete en Brooklyn.

Como estas escuelas no se rigen de manera directa por sistema distrital escolar, tienen más flexibilidad para elaborar su propio programa de estudio, designar al personal, fijar los objetivos educativos, ofrecer una jornada prolongada o un año escolar más largo y establecer sus propias normas de conducta para los estudiantes.

Números que hablan

El canciller de educación de la Ciudad, Richard Carranza en un encuentro reciente con los medios locales, insistió a las comunidades que se hacen esfuerzos, para que todo el sistema educativo público, sea de gran calidad.

Refirió que se firman convenios con empresas privadas para que los planteles distritales, sigan ofreciendo opciones de especialización como en computación, por ejemplo.

“Creo que a las comunidades, por años les han hecho creer, que solo en estas escuelas se puede obtener una formación excepcional, pero nosotros estamos trabajando para que todas las escuelas sean de calidad. Hay opciones de excelencia para todos”, dijo el funcionario.

Matías Robles, un mexicano que tiene dos hijos en una escuela distrital pública en El Bronx, duda que allí sus hijos tengan motivación de seguir estudiando a futuro.

“Yo sueño que ellos vayan a la universidad. Los maestros son buenos, se dedican, pero hay un ambiente que no ayuda. No sé explicarte si es el grupo de compañeros, el vecindario, no sé”, asomó el inmigrante.

La brecha de los resultados de las pruebas académicas a nivel estatal en el periodo 2018-2019 arrojan por si solas, algunas conclusiones: en los exámenes de matemáticas más del 59% de los alumnos de origen hispano de las escuelas charter, entre tercer y octavo grado, obtuvieron el mayor puntaje, versus el 33.2% de las escuelas de distrito.

Igual, en inglés la diferencia de rendimiento en el aula, los latinos mostraron una diferencia en puntaje del 17%, inclusive superando el promedio de todas las escuelas del estado.

7 pasos para ingresar a una escuela chárter

Las escuelas charter son gratuitas y están abiertas a todos los niños , independientemente de sus habilidades, necesidades académicas y su religión.

Visite CharterNYC.org para conseguir la escuela charter más cercana a su comunidad.

Cuando la cantidad de estudiantes inscritos supera los cupos disponibles, realizan sorteos para el ingreso.

El jardín de infantes, es el primer punto de inicio para estas escuelas. Los niños deben tener 5 años de edad al mes de diciembre del año de ingreso.

Usted puede solicitar el ingreso por separado a tantas escuelas charter como desee. Sin embargo, tenga en cuenta que las escuelas dan preferencia a las solicitudes de los estudiantes que residan en su Distrito Escolar Comunitario o “Community School District” (CSD).

Comunitario o “Community School District” (CSD). Cada escuela fija su propio plazo para presentar solicitud de ingreso. Por lo general, las escuelas aceptan solicitudes desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo para la asignación escolar del niño en agosto/septiembre.

El sorteo es el procedimiento de ingreso de estudiantes estipulado por la legislación del Estado de Nueva York que se realiza cuando la cantidad de solicitudes de ingreso supera la cantidad de cupos disponibles. El sorteo al azar se realiza entre todos los aspirantes a ingresar.

