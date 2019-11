Premios de lotería perdidos: 5 grandes bolsas que por poco no se cobran

Hay quien necesita una dosis extra de buena suerte para alcanzar a cobrar un premio de lotería

Ganar la lotería ya es una forma difícil de superar las probabilidades, pero algunos jugadores terminan necesitando una dosis extra de suerte cuando sus boletos ganadores terminan fuera de lugar, mal leídos o tirados a la basura.

El experto en lotería Brett Jacobson le dijo a CNN que miles de millones de dólares en premios de lotería no se reclaman cada año, con un total de $2,89 mil millones en premios no reclamados en el período de 12 meses que finaliza en junio de 2017. Dice que los boletos a menudo se leen mal y los jugadores a menudo no entienden completamente las reglas de los juegos que están jugando.

Aquí hay cinco historias de jugadores de lotería que evadieron por poco convertirse en parte de esa estadística, reportadas por UPI:

1. Dejó el boleto en la tienda

Una mujer de 70 años de edad, de Baltimore, Maryland, le dijo a los funcionarios de la Lotería de Maryland que compró un boleto para el juego de carreras de caballos virtual Racetrax en el Ravenwood Shopping Center en Towson y terminó ganando $12,327 en su apuesta Superfecta de dos sorteos. La mujer dijo que con alegría llevó su boleto al empleado para confirmar su premio.

La ganadora dijo que no fue hasta que ella se alejaba del centro comercial y le contó a su pareja sobre su victoria que se dio cuenta de que el boleto de lotería se había quedado en el mostrador. Su compañero dio una vuelta en U en el camino y regresaron a la tienda, donde el empleado devolvió a la mujer el boleto perdido.

2. Lanzado en la parte trasera de un camión

El jugador de la Lotería de Tennessee, Sean Winn, de Greenville, Kentucky, arrojó un boleto de rascar de la lotería Gigantic Jumbo Bucks en la parte trasera de su camioneta cuando determinó que no era un ganador.

Winn tenía la intención de tirar el boleto con la basura, pero decidió ingresar en una promoción de segunda oportunidad. La decisión resultó ser fortuita, ya que el juego de segunda oportunidad le informó que su boleto era elegible para la promoción: fue un ganador de $4 millones de dólares.

3. Una noche en la basura

Jeff Heinig, de Harrison, Michigan, dijo que tiró a la basura su boleto de Lucky For Life de la Lotería de Michigan cuando revisó los números y vio que no coincidían, pero sospechó que había cometido un error al día siguiente cuando revisó los números de nuevo y vi algunos dígitos familiares.

Heinig sacó el boleto de la basura y lo volvió a comprobar, dándose cuenta de que había mirado el resultado incorrecto y lo tiró antes de que se hubieran sorteado los números. El boleto coincidió con las cinco bolas blancas sorteadas, 03-04-08-16-27, lo que le valió un premio de $ 25,000 al año de por vida.

4. Casi perdido en una mudada

Una mujer de 33 años de Laurel, Maryland, le dijo a los funcionarios de la Lotería de Maryland que había comprado un boleto de Powerball para el sorteo del 7 de septiembre en True Convenience Store en Bryans Road, pero el boleto terminó olvidado en una pila de papeles.

La mujer, que ocasionalmente juega a la lotería, dijo que se estaba preparando para mudarse semanas después cuando su madre revisó la pila de papeles y decidió revisar el boleto, que resultó ser un ganador de $50,000 dólares.

5. Oculto por un gato astuto

Una mujer de 67 años de Baltimore dijo a los funcionarios de la Lotería de Maryland que sus boletos de Powerball para el sorteo del 23 de febrero habían sido colocados en su mesa de noche no extraviarlos, pero algunos de ellos terminaron perdidos durante dos meses.

La mujer dijo que encontró los boletos perdidos cuando estaba limpiando y descubrió que su gato los había escondido detrás de su cama. Revisó los boletos y descubrió que uno era un ganador de $50,000 dólares.

Por supuesto, los premios de lotería no reclamados siguen siendo la excepción.