Arranca la Fecha FIFA: aquí el buffet de partidos que nos espera para el jueves

El balón rodará alrededor del mundo

La última Fecha FIFA del año comenzará este jueves con una gran cantidad de partidos alrededor del mundo. La Eurocopa, UEFA Nations League, así como amistosos internacionales pondrán a rodar el balón.

Eurocopa

Inglaterra, Turquía y Francia podrían obtener su boleto a la Eurocopa 2020 por lo que se esperan duelos a muerte en el viejo continente.

Turquía vs Islandia (9:00 PT / 12:00 ET)

Inglaterra vs Montenegro (11:45 PT / 14:45 ET)

Francia vs Moldavia (11:45 PT / 14:45 ET)

Portugal vs Lituania (11:45 PT / 14:45 ET)

🏁 The #EURO2020 qualifiers return, with 1️⃣4️⃣ countries set to confirm their place. Who will be next? Belgium 🇧🇪

Italy 🇮🇹

Poland 🇵🇱

Russia 🇷🇺

Spain 🇪🇸

Ukraine 🇺🇦

❓ — UEFA (@UEFA) November 13, 2019

CONCACAF Nations League

Curazao vs Costa Rica (15:30 PT / 18:30 ET)

The final group stage window returns tomorrow! Who's locking in promotion? #CNL #FollowTheDream pic.twitter.com/nfFY1h2YhA — Concacaf Nations League (@CNationsLeague) November 14, 2019

Amistosos Internacionales

Bulgaria vs Paraguay (9:00 PT / 12:00 ET)

Ecuador vs Trinidad y Tobago (16:00 PT / 19:00 ET)

Mundial Sub 17

México vs Holanda (11:30 PT / 14:30 ET)

Francia vs Brasil (15:00 PT / 18:00 ET)