Los 5 mejores looks de Karol G

La excéntrica cantante tiene un estilo sin igual

Karol G es el ejemplo perfecto de que el estilo no está en qué luzcas, sino cómo lo luzcas. La colombiana ha demostrado tener un muy peculiar sentido de la moda, pero que con ello ha creado un look único que solo ella puede sacar a relucir. Entre coloridos accesorios y sofisticadas prendas, la cantante está logrando imponer tendencia a donde quiera que va. Te dejamos sus mejores looks.

1. Tonos pasteles

Unas botas en rosa pastel que combinó con un azul le dio a la cantante ese toque de niña tierna.

2. A dos piezas

Sin duda, Karol presume de tener una espectacular figura y con este conjunto a dos piezas lo comprobó. Sin duda ese estampado la hace ver muy juvenil.

3. Más casual

Formó un look muy casual con una playera de tirantes color amarillo que combinó con un pantalón azul marino. Su peinado quedó perfecto para portar esas gigantes arracadas que le dieron el giro moderno a su conjunto.

4. Chamarras enormes

Las chamarras muy anchas son algo característico de ella. En esta fotografía jugó con el color blanco para formar un look total color que se ve espectacular. Su cabello corto y rubio luce perfecto.

5. Vestido de gala

Con este vestido que utilizó para los Latin Grammy de 2018, Karol demostró que puede ser sensual sin caer en lo vulgar. La cantante lo combinó con unas zapatillas plateadas.