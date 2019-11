Mauricio Mancera sale del programa Hoy: Dicen que Andrea Legarreta es la culpable

El famoso conductor aclaró todos los rumores en su programa de radio junto a Sergio Sepúlveda

Mauricio Mancera ha dejado de ser parte del famoso programa matutino de Televisa, Hoy. Ante la inesperada salida del joven conductor muchos han empezado a señalar a Andrea Legarreta como la posible responsable.

Pero ante los rumores el conductor no ha podido callar y asegura que su salida no tiene nada que ver con Andrea Legarreta. “Si me voy de Hoy, pero mi @AndreaLegarreta no tiene nada que ver! No empiecen a echarle la culpa a nadie de una decisión personal”, escribió Mancera en Twitter.

No empiecen a echarle la culpa a nadie de una decisión personal.

Su salida del matinal no significa que también dejará el programa Miembros al Aire, en donde también comparte créditos con Raúl Araiza y El Burro Van Rankin. Así también lo confirmó en Twitter.

Mancera, que antes estuvo en el programa Venga la Alegría confesó que su salida del programa de Televisa ha sido una decisión personal, en la que nada a tenido que ver Legarreta.

Mauricio le contó a su amigo Sergio Sepúlveda que estará en el programa hasta el mes de diciembre. También contó que él le comunicó su decisión a la producción, y ellos lo aceptaron sin problemas. También expuso que su relación con Andrea es muy buena, y fue ella quien la convenció de postergar su salida hasta el mes de diciembre.

“La Legarreta es una tipaza. Es una privilegio haberla conocido. Me considero su amigo desde hace dos años”.

También dijo que retomará su canal de YouTube, y se vienen nuevas sorpresas. Sino dice que por favor le tiren un pan cuando lo vean debajo de un puente.

Mauricio confesó que ha decidido salirse del programa porque ya no se estaba divirtiendo con su trabajo en Hoy, y no se sentía a gusto trabajar en esa condición sobre todo a la hora de darle su mejor versión al público.