Más de 3,000 niños en ‘foster care’ podrían ser adoptados en la Gran Manzana

Aunque en los últimos 25 años ha bajado un 85% el número de menores en hogares de crianza temporal, ACS insta a neoyorquinos a interesarse en darles una familia permanente

Luego de tres años siguiendo con paciencia un proceso formal de adopción, la familia Araujo Saldaña ahora es legalmente más numerosa. El pequeño Xavier a quien atesoran en sus brazos desde que tenía apenas nueve días de nacido, se acaba de convertir en su quinto hijo.

“A mí fue a la primera que él le dijo mami. Lamentablemente, su mamá no lo pudo tener y nosotros nos encargamos con mucho cariño. Hoy me siento feliz. Hay muchos niños en esta ciudad que necesitan protección y una familia que los ame”, dijo notablemente emocionada María Saldaña, de 45 años, a las puertas de la corte familiar en Brooklyn.

Vicente Araujo, el esposo de María, desde que dejó Ecuador hace 28 años, siempre anhelaba una familia grande. Sueña que todos sus hijos sean universitarios.

“Mi esposa y yo no lo procreamos, pero prácticamente desde que abrió los ojos nos tiene a nosotros. Tener una familia grande, es una garantía que cuando seas mayor, posiblemente no te quedarás solo. Me encanta llegar a casa y ver a todos mis hijos en casa”, comentó Vicente, quien trabaja como portero en un edificio en Manhattan.

Esta familia hispana, que reside en Queens, celebra lo que describen como una “bendición”, justamente en noviembre, cuando se conmemora el Mes Nacional de la Adopción.

Miles esperan por nuevos hogares

“En la ciudad de Nueva York se ha disminuido significativamente el número de niños en hogares de crianza, en consecuencia ha bajado el ritmo de adopciones en los últimos años”, aseguró Nicholas Aguilar, vocero de la Administración de Servicios Infantiles (ACS).



Sin embargo, El Diario pudo conocer que hay miles de niños en espera de nuevos hogares permanentes. Y es que del total de 8,300 menores que están actualmente en todo el sistema de hogares temporales de la ciudad, cerca de 3,000 niños podrían ser beneficiados con un proceso que los lleve a tener a una familia adoptiva para siempre.

Tan solo el año pasado, los registros de ACS demuestran que se concretaron 899 adopciones en la Gran Manzana. Entre los años fiscales 2017 a 2019 se finalizaron 2,540 procesos legales de asignación de padres adoptivos.

En la ciudad de Nueva York, las personas o familias que estén motivadas a recibir a un niño en adopción, deben ser acreditadas por una agencia de hogares de crianza temporal.

María Saldaña, la orgullosa madre de Xavier, quien trabaja como supervisora en el servicio de correos, reconoce que el proceso no sea “fácil y corto, porque la prioridad siempre es que los niños vuelvan con sus padres biológicos”.

La madre, de origen dominicano, cumplió con todos los pasos, que incluye un proceso de entrenamiento, evaluación médica, prueba de antecedentes criminales y un estudio minucioso de las características de su familia para recibir legalmente al nuevo miembro.

La adopción de una nieta

La ecuatoriana Angela Licea, residente de Sunset Park y quien trabaja manejando buses escolares, aguardó también con mucha paciencia para cumplir con todo el proceso de ley. Finalmente, luego de tres años y tres meses, recibió formalmente en adopción a Angélica.

“Me siento bendecida. Yo solo le pido a Dios que me dé fuerza, vida y salud. A pesar de mi edad, siento que tengo toda la capacidad de darle protección a mi familia”.

Angela emigró hace 24 años desde Guayaquil. Cuando la pequeña Angélica apareció en su vida, ya era una madre experimentada de tres hijas.

Los designios de la vida, la llevaron a librar una batalla para recibir formalmente en adopción a la nieta de su esposo, el boricua Jesús Alicea.

“La hija de mi pareja, con su primera esposa, no pudo cuidarla. Desde que fui al hospital y la vi recién nacida, sentí un llamado especial a protegerla”, narró la orgullosa madre, quien la tiene en sus regazos desde que tenía 24 semanas de nacida.

“Apliqué con las opciones que ofrece la Ciudad para convertirla, con toda la formalidad, en parte de mi familia. Me llamaron por teléfono a los seis meses. La emoción fue inmensa. Cumplí las horas de las clases, pasé mis exámenes. Todo se puede, cuando lo haces desde el corazón”, subrayó.

Ante las múltiples situaciones que gravitan alrededor de casos, en donde la progenitora no puede hacerse cargo de su hijo, la prioridad para ACS es agotar los esfuerzos para reunir al niño con sus padres biológicos. Siempre que estén a salvo y no corran ningún peligro. Acto seguido, la opción es encontrar un hogar seguro y amoroso para siempre.

Sobran los casos. Luego de meses de acompañar a su esposa en una travesía legal y emocional, el puertorriqueño Jesús Alicea, ahora es ante las leyes, el padre adoptivo de su nieta: “!Estoy muy agradecido que haya llegado este día!”, exclamó luego de minutos de haber recibido la certificación formal, en un tribunal de Brooklyn.

A lo largo de este mes, ACS ha estado trabajando con los tribunales de familia en los cinco condados para acelerar las finalizaciones de los procesos de adopción para los niños en hogares de ciudado temporal, conocidos como ‘foster care’.

Nueva ley termina con secretismo de adopciones

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, firmó un proyecto de ley el pasado jueves, que pondrá fin a 84 años de secreto en torno a las adopciones en el estado, la cual entrará en vigencia en enero 2020.

Desde 1935, el estado había sellado los registros de adopción. Ahora, los adoptados podrán obtener su certificado de nacimiento original cuando cumplan 18 años, además de averiguar los nombres de sus padres biológicos.

La asambleísta Pam Hunter, D-Syracuse, una de las propulsoras de la ley, quien además es adoptada, considera importante que la información sobre el historial médico de los padres biológicos se conozca para tomar previsiones en caso de que la familia enfrente “un mayor riesgo de ciertas enfermedades”.

La ley vigente impedía, por ejemplo, que Hunter y miles de otros adoptados obtuvieran sus certificados de nacimiento originales porque el estado selló los registros para proteger la privacidad de las madres y los padres, que entregaron a sus hijos para su adopción.

Los partidarios del proyecto de ley argumentaron que los tiempos han cambiado y que la adopción ya no conlleva el estigma que tenía hace décadas.

Además, es más fácil rastrear a familiares a través de avances en pruebas genéticas y sitios de ascendencia en línea.

“De dónde vienes, informa quién eres, y todos los neoyorquinos merecen tener acceso a los mismos registros de nacimiento: es un derecho humano básico“, dijo Cuomo después de firmar el proyecto de ley.

Según la nueva ley, los adoptados podrán obtener su certificado de nacimiento cuando cumplan 18 años. Si el adoptado ha fallecido, sus descendientes directos o representantes legales tendrán derecho a obtener los registros de nacimiento.

Esto permitiría a las personas adoptivas descubrir quiénes son sus padres biológicos, así como obtener información valiosa sobre el historial médico de su familia.

La legislación ordena al Departamento de Salud del estado que desarrolle un proceso para manejar las solicitudes de los registros de los adoptados.

¿Quiere convertirse en un padre de crianza o adoptivo?

La Ciudad cuenta con una línea telefónica, a la cual los interesados pueden llamar para obtener más información, marcando gratis al 1-877-676-9474 y debe oprimir el #2 para continuar en español. Una vez que llamen, la persona recibirá un paquete con la información detallada.

aunque la persona que esté interesada en este proceso debe tener por lo menos 21 años. En esta página web puede despegar las principales dudas acerca de cómo lograr ser un padre de crianza o adoptivo: https://www1.nyc.gov/site/acs/index.page

Adopciones en números