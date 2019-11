Yalitza Aparicio asegura que hay mujeres que la inspiran a seguir luchando por sus sueños

La originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, participó en Festival Internacional de Cine de Los Cabos, en donde compartió que está aprendiendo otro idioma para tener más oportunidades, como mujer indígena

Aunque está orgullosa de sus raíces, Yalitza Aparicio reconoció que le costó trabajo defender su esencia como mujer y sólo lo pudo lograr con ayuda de otras mujeres.

Como parte de la iniciativa Mujeres Fantásticas, un llamado a la visibilidad de las mujeres en la industria fílmica, la actriz reflexionó ayer sobre el cambio de su vida, luego de debutar en el cine con “Roma” y alcanzar una nominación al Óscar como Mejor Actriz.

“Cuando tuve la oportunidad de llegar por primera vez al mundo del cine, pude conocer a muchas mujeres que me decían: ‘yo tengo 35 años y no estoy casada, no tengo hijos porque yo amo mi profesión y hago lo que quiero’”.

“Eso abrió mi mente porque yo tenía muchos comentarios donde te decían ‘pobre de ti, no estás casada’ y eso te lleva a decir ‘sí, así es’, pero ver a esa gente que está creciendo te ayuda a cambiar“, expresó Aparicio en el encuentro, realizado en el marco del Festival Internacional de Cine de Los Cabos.

Guiada por su inspiración, la originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, compartió que está aprendiendo otro idioma para tener más oportunidades, como mujer indígena, en diferentes ámbitos, incluida la industria del cine.

“Es triste que tu misma sociedad no acepte algo nuevo ni que las cosas cambien. Caemos en la absurda idea de decir: ¿por qué ella está ahí y yo no? No por ser indígena me deben encasillar, y el cine es una herramienta a la que yo ni siquiera aspiraba porque no te ves, no tienes ese reflejo de pensar estar ahí. Estoy agregando más cosas sin cambiar lo que soy, tratar de aprender para crecer y abrir más caminos“, sostuvo.

Su compromiso por mejorar las condiciones de las mujeres también incluye el activismo.

“Con la Secretaría de Cultura tratamos de tener un apoyo para Tlaxiaco, porque uno de los propósitos es que no se quede solamente en el centro que es a donde todos llegan. La gente no se arriesga a viajar ahí porque la carretera está fea, no hay luz, no hay baño, estamos tratando de cambiar y apoyar año con año a las personas para que sean independientes“, explicó la actriz.