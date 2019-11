Mariana Seoane decidió congelar sus óvulos y confesó sus razones

La bella cantante de 43 años no necesita una pareja para ser feliz

A sus 43 años, Mariana Seoane regresó a la soltería. Sí, su relación con Gibrán Jiménez terminó según confesó ella misma.

“Ya no estoy con él y no voy a decir más. No pasa nada, simplemente no quiero dar declaraciones, estoy muy bien”, expresó la exuberante cantante a un programa de espectáculos mexicano.

La intérprete se confesó y sorprendió al asegurar que aunque no tiene pareja, no descarta convertirse en madre, por lo que ha tomado sus precauciones.

“Tengo mis óvulos congelados, pero ahora no me interesa. Lo que no entiendo es por qué piensan que necesito hijos para ser suficientemente feliz”, dijo.

Mariana Seoane se unió a famosas como Chiquis Rivera y Sofía Vergara, que han congelado sus óvulos como precaución para ser madres en el futuro, ya que la tecnología médica ahora lo permite.

La escultural actriz y cantante no ha encontrado el amor definitivo después de una serie de relaciones fallidas, pero ella siempre se ha mostrado segura y feliz consigo misma.