“Un momento muy duro”: Daniel Elbitar está de luto

Hoy se nos fue mi Padre, hoy el día del cumpleaños de mi hijo. Siempre te recordaré como el gran Padre que fuiste, dándolo todo por tus hijos. Así te recordaré Alegreeee y fuerte. Batallaste con todo Papi y nosotros tus hijos aunque tengamos el alma y corazon tristes, haremos todo lo q nos queda en vida para honrarte. Te amoooooo desde el fondo de mi corazón, aunque fui el hijo q mas canas te saco jaja me enseñaste y me guiaste por el camino correcto. Te amo eternamente Papi ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Vuela Alto