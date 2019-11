La Chiquibaby le corta con tijeras camisa Lupillo Rivera

La conductora de Un Nuevo Día quería constatar la veracidad del tatuaje de Belinda

Una de las presentadoras de Un Nuevo Día, La Chuiquibaby tenía desde hace rato con una duda y pues no se esperó más y se fue directito al camerino del cantante Lupillo Rivera, pero con tijeras en mano. No se espanten que no le hizo más que cortarle la camisa que llevaba puesta Rivera, ya que la presentadora quería constatar por ella misma, que el famoso tatuaje de Belinda es realmente verdadero y no de henna o temporal.

A Lupillo no le quedó otra que dejarse arruinar la camisa y mostrar ante las cámaras de Telemundo toda la verdad. La Chiquibaby logró su cometido, pues efectivamente el tatuaje es verdadero. El cantante mexicano no paró de reír aunque haya quedado con su ropa hecha añicos y agregó que “como era su tatuaje y su brazo, si la tiene ahí, puede darle un beso cuando quiera”.

Aquí les dejamos el divertido momento.