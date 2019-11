“No estoy para probar jugadores”: ‘Tata’ Martino respecto a si convocará a los Sub 17 al Tri mayor

El DT de la Selección Mexicana absoluta sugirió que los futbolistas deben “hacerse hombres” antes de ser llamados al Tri mayor.

Gerardo Martino fue tajante cuando se le preguntó si llamará a los subcampeones del mundo Sub 17 a la selección mayor pronto, a lo que respondió que no está para probar jugadores, sino para elegirlos, ya que debe haber un trabajo previo del futbolista con su club en el primer equipo.

“No me puedo llenar de jugadores Sub-17 cuando no están ni siquiera en el primer equipo de su escuadra; después viene las capacidades individualidades y hay algunos que llegarán a Primera División. Cuando hemos encontrado un lugar Eugenio (Pizzuto) ha venido, y seguro habrá otros que han tenido una intervención buena. Pero no estoy para probar jugadores, sino para elegir jugadores que hayan dado el rendimiento en el primer equipo“, respondió este lunes en conferencia.

El estratega del conjunto azteca también se pronunció a favor de que haya una formación en México antes de enviar a los jugadores a Europa siendo tan jóvenes como lo son los Sub 17.

“Siempre fui de la idea que los futbolistas se deben ir armados a países potencias en el futbol. Pongo el ejemplo de Edson porque es el que más cerca tengo y más comparto, ya que se hizo hombre en el América, ganó torneos locales, fue a un Mundial, con 21 años fue al Ajax y hoy lo encontramos que es titular en el semifinalista de Champions. También hay jugadores que nunca han jugado en Primera División y ha triunfado en Europa, pero me gusta más la otra manera”, agregó.

Posteriormente, cerró el tema insistiendo en que todo lleva un proceso que debe seguirse paso a paso.

“Las carpetas de seguimiento (de visores) deben tener 200 futbolistas, yo como jugador me sentiría ofendido si no estuviera, pero no es noticia que alguien te siga, la noticia es que tú juegues, te hagas hombre y seas transferido“, sentenció.