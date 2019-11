Resultados finales de las pruebas de CR: Apple Watch Series 5

El Apple Watch Series 5 puede tener pocas características nuevas convincentes, pero cuenta con suficientes pequeñas mejoras con respecto a los modelos de la Serie 4 para reclamar el primer lugar en las calificaciones de relojes inteligentes de CR.

En total, los relojes de la Serie 5 opacan a más de 20 relojes inteligentes que han pasado por nuestros laboratorios. Pero, para lograrlo, realizan los trabajos de rutina un poco mejor que la Serie 4; ya que registran clasificaciones superiores para el recuento de pasos, el seguimiento de frecuencia cardíaca y la facilidad de uso.

A diferencia del reloj Serie 4, que implementó una herramienta de detección de caídas y un electrocardiograma casero, el modelo de este año agregó características más modestas: una pantalla siempre activa y llamadas internacionales de emergencia.

Las otras características nuevas (la tienda de aplicaciones en el reloj, la aplicación de calculadora y la aplicación de seguimiento del ciclo femenino) están incluidas en WatchOS 6, una descarga gratuita compatible con cualquier Apple Watch (aunque no todas las funciones funcionan en todos los modelos).

La pregunta es: ¿es eso suficiente para que la gente abra su billetera?

Aquí encontrarás un análisis más detallado sobre lo que los nuevos Apple Watches tienen para ofrecer y cómo se desempeñaron en nuestras pruebas. Si bien la Serie 5 tiene varios modelos, optamos por evaluar la versión base, que cuenta con una carcasa de aluminio y GPS ($400) y un modelo de acero inoxidable más elegante que viene con ambos servicios: móvil y de GPS ($700).

Nuevas funciones

Pantalla siempre activa. Este es, posiblemente, el cambio más notable. Anteriormente, había que girar la muñeca y tocar la pantalla para activarla. Pero ahora, es posible verla todo el tiempo, aunque en un formato atenuado, diseñado para evitar el agotamiento de la batería.

La intención es darte una forma más discreta de verificar el tiempo o tus notificaciones. Eso podría resultar útil si sales a correr y no quieres detenerte, o si estás atrapado en lo que parece ser una conversación interminable y quieres ver la hora sin parecer grosero.

Es cómodo no cabe duda. Pero, si bien Apple afirma que ha optimizado la batería del reloj para limitar el consumo de energía, es posible que desees vigilar el nivel de energía, especialmente si tienes un modelo con conexión móvil que utilizas para transmitir música o para recibir llamadas.

A diferencia de otros modelos, los Apple Watches tienen una duración de batería de aproximadamente 18 horas, lo suficiente para que la mayoría de las personas pasen el día. (Consumer Reports no prueba la duración de la batería del reloj inteligente).

También vale la pena mencionar que esta no es una idea nueva. El Fitbit Versa 2, lanzado recientemente, tiene una característica similar de pantalla siempre activa. Y, a diferencia del Apple Watch, no tienes que cargar el Versa 2 todos los días. Tiene una duración de batería de hasta 5 días.

Llamadas internacionales de emergencia. Piensa en ello como un SOS global. Si viajas al extranjero, simplemente mantén presionado el botón lateral del reloj y el dispositivo llama al equivalente local de 911. Pero, por supuesto, esa función solo funciona en relojes configurados para el servicio móvil.

Aplicación de brújula. Esto es nuevo y, en lo que respecta a Apple Watches, exclusivo de la Serie 5, debido al hardware requerido. Es una forma práctica de averiguar hacia qué dirección te diriges sin sacar tu teléfono. También muestra tu latitud, longitud e inclinación, y se integra con la aplicación de mapas de Apple Watch.

Solo un aviso: Si eres como yo y te vuelves loco porque no puedes encontrar la aplicación en tu reloj, revisa tu teléfono. Si no tienes la aplicación de brújula de Apple instalada allí, tampoco la verás en tu reloj.

Resultados de la prueba

Frecuencia cardíaca y conteo de pasos. Los relojes Apple han sobresalido tradicionalmente en esta área, y los nuevos no son la excepción.

Ambos modelos que probamos recibieron calificaciones excelentes para el recuento de pasos; con puntajes ligeramente mejores que los modelos del año pasado. Para el seguimiento de la frecuencia cardíaca, encontramos que la versión de acero inoxidable más cara es ligeramente más precisa y obtuvo la calificación Excelente, mientras que el modelo de aluminio más barato recibió la calificación Muy Bueno.

Durabilidad. En lo que respecta a sobrevivir a nuestras pruebas de resistencia al agua y a los rayones, ambos relojes funcionaron tan bien como los modelos del año pasado.

Cumplieron con la afirmación de poder aguantar la presión del agua de hasta 50 metros (164 pies), lo que significa que no tienes que preocuparte por usar uno para rastrear tu nado diario.

Y las caras de vidrio se mantuvieron bastante bien como para recibir calificaciones Muy buenas cuando intentamos rayarlas con picos especializados.

Facilidad de uso. Al igual que los modelos de la Serie 4 que probamos el año pasado, los nuevos Apple Watches obtuvieron calificaciones excelentes en esta categoría, triunfando en una serie de pruebas que analizan factores como qué tan fáciles son de usar, emparejar con un teléfono y leer con luz brillante y tenue.

¿Deberías comprar uno?

Al igual que con mucha tecnología de consumo, la respuesta depende de ti. Con un precio inicial de $400, estos dispositivos no son baratos. Si ya tienes un reloj inteligente, es posible que la actualización de WatchOS 6 tenga suficientes características nuevas para mantenerte feliz.

Las personas que recién incursionan en los relojes inteligentes, que podrían dudar en si desembolsar mucho dinero, deberían pensar en comprar un modelo más antiguo. Si bien Apple está descontinuando oficialmente la Serie 4, es probable que los minoristas la vendan con un descuento para deshacerse de las existencias.

Y Apple todavía está fabricando el reloj de la Serie 3 con un precio inicial reducido de $200. Por un poco más, puedes obtener un modelo con servicio móvil, si eso es importante para ti.

Tiene una pantalla más pequeña y no hay EKG incorporado o detección de caídas, pero obtendrás casi todo lo demás que otros Apple Watches tienen para ofrecer.

Para los usuarios de Apple listos para una actualización, el Apple Watch Series 5 aún puede ser atractivo, especialmente si disfrutas tener lo mejor de lo mejor.

