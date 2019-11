Eiza González sufrió una crisis de identidad tras llegar a EEUU

Los estereotipos que agobian a los latinos le pesaron

Aunque hoy por hoy es una de las actrices latinas con más éxito en la industria del entretenimiento en Hollywood, Eiza González confiesa que abandonar su país natal para ir en busca del famoso “sueño americano” no fue nada sencillo, pues se topó con varios ejecutivos que la hicieron sentir menos debido a sus rasgos físicos.

La actriz fue honrada con el premio “International Star” en el Festival Internacional de Cine de Los Cabos y durante su discurso reveló que fue muy difícil conseguir trabajo, pues los directores estaban en una búsqueda constante de ciertos estereotipos de las actrices nuevas, por lo que llegó a dudar de su capacidad.

“Estados Unidos se convirtió en una página en blanco para mí. Estaba muy saturada de que el mundo me estaba definiendo a mí en lugar de yo misma. Ellos decían: “Es latina y habla inglés, pero no tiene la apariencia mexicana” y eso me provocó una crisis muy fuerte de identidad de la que me costó mucho trabajo salir”, expresó Eiza.

Asimismo, la actriz recordó cuando fue duramente criticada al desfilar por la alfombra roja de los Oscar del año pasado con un vestido amarillo e hizo referencia a todos los comentarios negativos que recibe en redes sociales cuando muestra algún cambio en su apariencia o vestimenta y afirmó que aunque al principio sí la afectaban, hoy ya ha aprendido a lidiar con ellos y no les da tanta importancia.