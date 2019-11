Fernanda Castillo confiesa que no ha visto la última temporada de El Señor de los Cielos

“Me duele porque no me imagino la serie sin Rafa”, dijo sobre la desaparición del personaje Aurelio Casillas de Rafael Amaya

Fernanda Castillo aún no ha visto la última temporada de El Señor de los Cielos, como nos aseguró la actriz con la que hablamos en Ciudad de México, donde se encuentra rodando. Y aunque en México aún no se puede ver la serie de Telemundo, a Castillo le cuesta imaginársela sin el personaje de Aurelio Casillas interpretado por Rafael Amaya.

“No me imagino El Señor de los Cielos sin Rafael, pero no la he visto. Al final es un proyecto donde estuve mucho tiempo y siempre dolerá saber que los personajes nos hemos ido muriendo. Pero bueno, está bien”, comentó.

“Los fans me escriben mucho. Es normal. Somos los muertos de El Señor de los Cielos. Pero creo que también es bueno cerrar ciclos”, reflexionó Castillo, que estuvo en las primeras cinco temporada de El Señor de los Cielos interpretando al personaje de Mónica Robles.

“Me duele porque no me imagino la serie sin Rafa. Pero tampoco me la imaginaba sin mí y ya llevo más de dos temporadas fuera. Creo que es normal. Las cosas cambian y las cosas tienen que evolucionar. Para nosotros también como actores, para que podamos reinventarnos”, añadió.