Nicky Jam y Daddy Yankee preparan un reencuentro que se espera sea espectacular

Acabo de firmar unos de los mejores negocios de mi vida . Gracias a Dios y a ustedes los fans que lo hicieron posible. Gracias a @sonymusiclatin Por creer en mi. A mi manager @juanmedinaind Por llevarme al camino del éxito gracias a ti no tengo que trabajar para mantener un estilo de vida si no por la pasión . A celebrarrrrrrr