Millonario busca novia con peculiar anuncio en el periódico

Paul Young es dueño de una importante empresa de venta de autos, muy conocido en Laredo y está en búsqueda del amor

Paul Young es un importante empresario, y millonario, de Laredo, Texas, el cual ha llamado la atención luego de que en redes sociales se viralizara un anuncio que él protagoniza y que mandó publicar a un periódico local para así encontrar una novia.

Aunque Paul no especifica cuál es su edad, en el anuncio pide que aquellas que deseen postularse para ganarse su amor deben ser mujeres de entre 50 y 70 años.

“Quiero contactar a una mujer especial, soltera, delgada, sin hijos ni dependientes, que no fume ni ‘vapee’, no use drogas, con pocos o ningún tatuaje”, es lo que se puede leer en el anuncio de Young, junto con un par de fotografías de este hombre que es dueño de una empresa de venta de autos que lleva su nombre y que alcanza ganancias millonarias anualmente.

También, en su anuncio, Paul asegura ser oriundo de Laredo, aunque asegura ser 50% hispano y 50% estadounidense; también se describe como un romántico empedernido, un hombre sano, que vive solo con sus 2 gatos, buen ciudadano y de fiar.

El hombre indicó que disfruta una vida libre de estrés, por lo que le gusta pasar la noche viendo programas de televisión; ama la música romántica y en ocasiones, sale a cenar. Disfruta de las conversaciones hogareñas, salir de cacería, de pesca y cocinar. Le gusta salir de viaje ocasionalmente, dice ser “flexible y todo un libro abierto”.

“Si te gusta mi historia y quieres seriamente conocerme más, mándame tu correo electrónico (…) con al menos una foto y algo de tu información y te enviaré mi número telefónico para comunicarnos, mejor que textear; trato de encontrarte, porque sé que las posibilidades podrían ser grandiosas”, concluye Paul en su anuncio.