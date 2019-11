Tarjeta Roja: las 4 claves del éxito para que Cruz Azul rompa de una vez por todas esa maldición

Cruz Azul necesita cambiar varios aspectos para volver a ser contendiente

El Cruz Azul debe hacer demasiadas cosas para cambiar la terrible percepción que tenemos ahora mismo sobre el equipo; el torneo pasado los tuvo en todas las portadas de los diarios y en muy pocas ocasiones por asuntos deportivos y sí por la turbiedad de sus manejos.

Pero… ¿Que tiene qué hacer el Cruz Azul para ser un contendiente real al título que tanto se le niega?

Rejuvenecer

EL plantel de Cruz Azul es viejo, dicho con todas sus letras, su promedio de edad está por encima de los 26 años y seis de los ocho equipos que jugarán la liguilla no superan los 25, así que una renovación por el tema físico es mandatorio en el Cruz Azul.

Deshacerse del lastre

¿Cuántos jugadores carísimos no han llegado últimamente a Cruz Azul? Es momento de deshacerse de los más inservibles, es momento de trabajar en dejar atrás esos jugadores ‘lastre’ que por ser caros no encuentran cabida en otras instituciones.

El delantero Martin Cauteruccio en diciembre no continuará en #CruzAzul, no es tenido en cuenta por el actual entrenador y su representante ya le busca nuevo club. Hay muchas chances que en el 2020 juegue en la @Superliga. Desde #EDLP y #SanLorenzo ya consultaron por el jugador. pic.twitter.com/IdDdQWcGKB — -Nahuel Ferreira- (@nahuelfutbol) November 15, 2019

Conseguir otro “Marcone”

Desde la salida de Marcone, el Cruz Azul no se repone ni anímicamente ni en la cancha, Siboldi está muy interesado en el ‘gallito’ Vázquez, el jugador menos valorado del fútbol mexicano y una auténtica máquina en el medio del terreno, de cerrarse el fichaje, la máquina obtendría un gran jugador y una solución doméstica a su problema.

👁 Ojo aquí, celestes Robert Dante Siboldi ya tiene la mira en algunos jugadores para reforzarse en la próxima campaña, uno de ellos es José Juan Vázquezhttps://t.co/KTm4GmBXi4 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 20, 2019

Cambiar de arquero

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, es momento de que Cruz Azul ceda el paso a un nuevo portero y que JJ Corona tome un camino distinto; la portería celeste no es algo menor y ha estado protegido por auténticas leyendas, ‘Chuy’ incluido; la verdad es que ya no inspira seguridad y el sentimiento cada partido es mayor.

🚨¡CRUZ AZUL Y PUMAS PREGUNTARON POR JURADO!🚨#FSRadioMX Fidel Kuri, sin embargo, no lo venderá porque 'no prometen titularidad' a Sebastián Jurado: pic.twitter.com/c5lcKYz4hr — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 15, 2019

Ser más transparente

Mientras las cosas se sigan manejando como se hace en la directiva del Cruz Azul, nada va a funcionar como este equipo necesita. Es momento de que ‘alguien’ extienda una explicación por todo lo que ha pasado internamente y, de ser necesario, deje las riendas del equipo a alguien que esté más preocupado por sus intereses deportivos. Aunque claro, ese es un sueño guajiro.

Una vez alineadas estas necesidades, entonces el Cruz Azul podrá volver a pensar en un título, mientras tanto, a esperar un añito más.

