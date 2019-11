A Karol G no le gustó la atrevida lengüita de Royce Bell 

La reguetonera se llevó tremenda sorpresa arriba del escenario, mientras estaba en los brazos del famoso actor

Royce Bell provocó a Karol G con su lengua, pero la reacción de la cantante no fue la que éste esperaba. La novia de Anuel AA lo rechazó, y aunque se mantuvo sonriente todo el tiempo, se alejó de él, en el momento que éste empezó hacer movimientos extraños con su lengua.

Bell compartió el vídeo con las imágenes, y escribió como explicación, entre risas: “@karolg you was giving me mixed signals”.

El show continuó a pesar de la reacción y el rechazo de Karol G, pero después de esto, el comediante también se alejó de la famosa reguetonera.

Karol ha estado trabajando mucho en las últimas semanas, sobre todo porque comparte gira con Gloria Trevi.