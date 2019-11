Irreconocible: el video que muestra cómo era Bárbara de Regil hace unos años

View this post on Instagram

Barbara de Regil dice que todo se arregla comiendo sano, ejercicio y comida saludable, sin duda se le olvidó agregar al Cirujano Plástico a la lista! No hay duda que el peor enemigo es tu yo del pasado. #VL2020 #BarbaradeRegil #HizoCaraEnElGym #meme #memes #memelas #humormexicano #momos #memeo #risa #humor #comedia #hd #hartadefinicion