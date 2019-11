Letras: Sanseacabó

Algunas expresiones estables, formadas por varias palabras independientes, tienden a la “fusión gráfica” de sus componentes

Hay cosas que me traen a mal traer como el agua nieve en el invierno cuando voy manejando de prisa, y otras que me encantan como estar tendido boca arriba en la casa quinta de un tío mirando un arco iris que despunta al terminar la lluvia. Son dos caras de la moneda y las dos me afectan sobre manera: una para mal y otra para bien.

¿Qué dirían los autores de la Ortografía básica que leyeran este párrafo? Pues los colaboradores de esa destacada obra académica, entre ellos varios miembros de la Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE), nos dirían que está bien… aunque podría estar un poquito mejor.

¿Por qué? Según dicen, algunas expresiones estables, formadas por varias palabras independientes, tienden a la “fusión gráfica” de sus componentes. Esto significa que estas expresiones avanzan hacia la unidad, es decir, que los términos que iban separados tienden a juntarse. Por eso recomienda, en vez de lo que vimos en el primer párrafo, escribir aguanieve, deprisa, bocarriba (con una sola a en el medio), casaquinta, arcoíris y sobremanera.

La Ortografía aclara que se trata de recomendaciones y no de correcciones, y por eso confirma que sigue siendo perfectamente válido escribir las palabras de esas expresiones en forma separada. Pero para respetar esa tendencia que siente sus componentes íntimamente unidos, recomienda escribirlas juntas.

¿Qué otros ejemplos destaca? Muchos: alrededor, altamar, bajorrelieve, camposanto, contrarreloj, cubalibre, donjuán, enfrente, enseguida, guardiamarina, hierbabuena, malhumor, medianoche, Nochebuena, Nochevieja, pavorreal, puercoespín. Y en una concesión indica que “tal vez es la grafía mayoritaria, pero también es válida la grafía talvez, usada en algunas zonas de América”.

Todos estos son casos de expresiones en los que la fusión tiene el mismo valor que los componentes separados, es decir, que escribir alta mar o altamar significa exactamente lo mismo, al igual que todos los ejemplos que hemos visto en esta columna. Pero también hay otras expresiones en los que escribir los componentes juntos o separados tiene distinto valor. Ya veremos estas últimas en otra ocasión. Por ahora, san seacabó o… mejor dicho, sanseacabó.

Jorge Ignacio Covarrubias es secretario general de la Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE).