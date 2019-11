Ocurrió en la Premier League: el secreto hasta ahora guardado sobre el ‘pique’ Messi vs Cristiano

Una leyenda de la liga inglesa confesó lo que decía Cristiano sobre la rivalidad

Harry Redknapp, Peter Crouch y Martin Keown, leyendas absolutas de la Premier League, se reunieron en Londres en un evento para hacer lo que ahora más les gusta: hablar de fútbol y de paso, debatir sobre lo mismo que hacemos todos ¿quién es mejor Cristiano o Messi?

La discusión puso a Keown y Crouch del lado del argentino:

“Yo me quedo con Messi“, lanzó Keown. “Por la forma en que une el juego y por los fantasmas de jugadores anteriores, creo que Messi se reinventará ahora, un poco como lo hizo Ryan Giggs al final de su carrera. No creo que Ronaldo pueda hacer eso”

Por su parte, Redknapp, leyenda viviente del Liverpool dijo ser ‘de Ronaldo’

“Yo soy de Ronaldo sobre Messi. Me encantan los dos, pero soy de Ronaldo. Están él, Maradona, Pelé, George Best fue un genio… Soy un gran admirador de George Best, pero miras a Ronaldo, lo que ha hecho en el escenario mundial, ha ganado todo y es simplemente increíble”

Pero la revelación más notable de la noche la hizo Peter Crouch, el larguirucho jugador del Liverpool y de la selección inglesa quien reveló lo que el portugués respondía a sus compañeros del Manchester United cuando le picaban diciéndole que el argentino era mejor que él:

“Yeah, pero Messi no se ve así”, contestaba presumido mirándose al espejo el ahora jugador de la Juventus según lo que los internacionales de Old Trafford le contaban al delantero inglés.