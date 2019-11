¿Por qué Los Tucanes de Tijuana están en boca de todos?

View this post on Instagram

¡Emocionados de compartirles esta noticia, es un honor representar a nuestro género en @ViveLatino 2020 #VL20 #LosTucanesDeTijuana! 💳 Preventa @citibanamex: 25 y 26 de Noviembre 🎟 Venta General: a partir del 27 de Noviembre a través de @ticketmaster_mx Info: www.vivelatino.com.mx