Adamari López y Toni Costa entre preparativos Navideños y competencia de baile

Entra y mira lo que nos confesaron en al fiesta de Amazon

Adamari López y Toni Costa se confiesa fanáticos de las compras online y Amazon los nombró voceros de su marca, incluso brindándoles su propio espacio en donde ambos comparten con el público los regalos que ellos compran y le dan ideas a sus seguidores.

Estuvimos con ellos en la fiesta de la marca y allí Adamari y Toni no solo nos compartieron lo felices que se sienten que algo que pertenece a su vida diaria -ambos confiesan no ser fanáticos de visitar los mall- los haya elegido como sus voceros, sino que también les permite dar información a sus seguidores sobre los beneficios de comprar en español.

“Estamos adelantando todo lo que nosotros podamos, queremos tener tiempo de calidad para nuestra familia, nuestra hija, no queremos perder tiempo en los centros comerciales”, explica Adamari López de por qué aceptaron ser parte de Amazon.

“Yo no se si el universo dio todo para que estemos aquí hoy porque yo he comprado muchísimo en Amazon, todo lo que te puedes imaginar lo he comprado ahí”, nos cuenta Toni.

Pero además de las compras, la familia y el amor entre ellos y por su hija Alaïa, Adamari y Toni comparten el baile, el mismo que los unió, hoy los pone en competencia, pues mientras Acosta acaba de ser nombrado asesor de los famosos de ‘Mira Quién Baila’, la presentadora de ‘Un Nuevo Día’, participa de ‘Y Así se Baila’, el concurso dentro el morning show de Telemundo.

“Estoy feliz de ver como Toni va creciendo, como va evolucionando, como a través de su trabajo va consiguiendo su lugar y como el público lo respalda también, estará ahí para darle a cada uno de los participantes lo que necesitan, para que luzcan bien, que sepan bien la coreografía, que sea todo perfecto y que a los jueces les sea difícil escoger quién será el ganador y será el público el que vota”, dice Adamari sobre Toni.

No solo Ada le echa porras a su pareja, también Toni está pendiente de la participación de ella en ‘Y Así se Baila’ dentro de ‘Un Nuevo Día’ y así nos lo explica: “Tengo que verla que esto sea perfecto y la veo ensayar y conozco las cosas le lucen mejor y estaré ahí para ayudarla”.

