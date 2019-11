Chris Brown se convirtió en padre por segunda vez

Todo parece apuntar a que su exnovia, Ammika Harris, dio a luz a su segundo hijo

El cantante Chris Brown y su exnovia Ammika Harris habrían recibido este miércoles a su primer retoño juntos, según la información que ha publicado la sección de espectáculos del diario The New York Post y que, de momento, no ha sido confirmada ni desmentida por ninguna de las partes. Sin embargo, el críptico mensaje que ha compartido la supuesta mamá primeriza en su cuenta de Instagram parece corroborar de alguna forma los rumores.

“Estaba enamorada antes de verte por primera vez”, reza la ilustrativa frase que ha escrito Ammika en la sección Stories de su cuenta de Instagram, la cual se ha visto acompañada, minutos más tarde, por una ambigua foto del músico, padre ya de la pequeña Royalty (5), en la que aparecía la palabra “nacido” y la fecha del pasado 20 de noviembre.

Sea como fuere, las conjeturas que sobrevuelan en estos momentos sobre la expareja no resultan en absoluto descabelladas si se tiene en cuenta que, el pasado verano, fuentes de su entorno aseguraban precisamente que ambos esperaban un niño y que la noticia les habría llegado solo unas semanas después de su separación.

“Chris y Ammika siguen manteniendo una relación muy cordial y, como hizo en su momento con Royalty, Chris se implicará a todos los niveles, en lo económico, lo médico y lo emocional, en la crianza de su próximo hijo”, explicaba una fuente al portal de noticias TMZ sobre la ilusión paternal que sentía el que fuera exnovio de la cantante Rihanna, condenado a un año de cárcel por la brutal paliza que propinó a la estrella barbadense en el año 2009.