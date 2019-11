¿Qué pasó con el vídeo ‘íntimo’ de Lupillo Rivera y Belinda?

Dicen que la grabación la tiene Telemundo...

Lupillo Rivera admitió a través de un vídeo que había sido víctima de chantaje para que así admitiera su relación con Belinda. Por esta razón, el famoso cantante reveló sus cinco meses de noviazgo. Como las declaraciones fueron dadas al famoso programa de YouTube, Chisme No Like, varios señalan que el chantaje vino de dicho medio. Sobre todo porque Lupillo en su declaración dice: “Esa vez nos atoraron… me atoraron con un video”.

Elisa Beristain le grita a Belinda: “Me amenazaste con mis hijas y te tengo grabada”

El tío de Chiquis Rivera dijo: “Esa vez nos atoraron… me atoraron con un video, me atoraron y me dijeron: ‘Lupe necesitamos hablar de esto porque puede salir este video’, así de fácil. Tengo que decirlo aunque se enoje, ¡y se enojó! Está bien, no hay problema, que se enoje, pero también hasta ese punto la llegué a proteger”, según confirmó el portal de Excelsior.

Lupillo dijo proteger a Belinda, aunque ésta se enojara por su revelación. Por esta razón muchos creen que la única posibilidad que llevara al cantante a dar tremendas declaraciones fuera que el vídeo era de índole íntimo.

Elisa Beristain, conductora de Chisme No Like, aseguró que ella tuvo en sus manos ese vídeo, que incluso hubo negociaciones para comprarlo más no lo hizo. También aseguró que los dueños de ese vídeo eran Telemundo y una famosa revista, pero hizo hincapié en que ellos no chantajearon al cantante.

“Nosotros no hostigamos a Lupillo”, dijo Elisa. Sobre el supuesto vídeo agregó: “Yo en su momento tuve ese vídeo. Ese vídeo no lo compré, yo dejé esas negociaciones cuando estaba en la ciudad de México y me hablan a las tres y media de la mañana Lupillo y Belinda”, contó Beristain.