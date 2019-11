¡Rechazó a Chivas! El ‘Vasco’ Aguirre no se siente capaz de dirigir en México

A pesar de su experiencia como DT en España, Javier no se atrevería a volver a los banquillos de su país

Javier Aguirre no tiene en mente volver a México. Ni cuando no tenía empleo pasó por su cabeza volver al país azteca, de hecho recibió propuestas para dirigir a Chivas y a otros clubes de la Liga MX, pero no las aceptó.

“Sí hablamos con gente de Chivas, yo lo he dicho hace ya unos años. Me fui de México en 2001, estamos hablando de 18 años, 36 torneos cortos, la cantidad de agua que pasó por abajo del puente. Yo como entrenador no me veo con Chivas, he hablado con varios equipos, es ocioso dar nombres ahora”, reveló en entrevista para Unanimo Deportes.

El ‘Vasco’ agregó que en determinado caso sí podría volver a México, pero no para trabajar como DT, sino como asesor en otras áreas y que de hecho, podría volver en el momento que quisiera, pero sería bajo sus condiciones.

“Hay 10 o 12 equipos de México que tengo contactos importantes, que podría ir mañana a ayudar en áreas deportivas, no en el banquillo porque no estoy capacitado para ello“, explicó.

En la misma entrevista fue cuestionado sobre si le daría una oportunidad de trabajo en el Leganés a su compatriota Diego Láinez, quien no ha tenido muchas oportunidades de mostrarse con el Betis, a lo que contestó:

“Lainez es un jugador muy interesante, atractivo, joven, no sé su condición contractual, pero en este momento específico no puedo mover ficha, porque es muy pronto para emitir algún juicio”, finalizó.