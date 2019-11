Salva a su madre de novio abusador pidiendo un “delivery” de pizza

La audicia de una mujer tuvo un final mucho mejor del esperado

Mediante una orden falsa para un “delivery” de pizza una hija logró salvar a su madre que estaba siendo atacada violentamente por su novio el martes pasado.

La mujer de 38 años logró que el personal del sistema 911 acudiera a la escena en el apartamento familiar en Oregon, Ohio, luego de que simulara que estaba pidiendo por teléfono ese plato italiano.

La discusión entre Simón López, de 56 años, y la víctima –cuya identidad ha sido protegida– inició verbalmente pero escaló al punto que el implicado, supuestamente, alzó la voz en varias ocasiones y golpeó a la mujer en el brazo.

Al ver cómo se estaba agravando el atercado, la hija buscó la forma de alertar a las autoridades sin levantar sospechas del hombre.

“Quiero ordenar una pizza”, se escucha en la grabación de la llamada al 911 que suministraron las autoridades a la estación WTVG.

“Estas llamando al 911 para pedir una pizza”, cuestiona el despachador.

“Uh, sí”, contesta la mujer nerviosa.

“Este es el número equivocado para pedir una pizza”, le replica el encargado Tim Teneyck.

“Usted no me entiende”, replica la mujer y continúan hablando hasta que el hombre se percata de la emergencia.

En un momento, el trabajador le pregunta si necesitan asistencia médica; a lo que la receptora contesta: “No, con pepperoni”.

En entrevista con el citado medio, el hombre indica que la llamada es una de las más extrañas que ha recibido en los 14 años que lleva laborando en esa oficina.

“Tú lo ves en Facebook, pero no es algo para lo que alguien esté entrenado. Estamos entrenados para escuchar”, indicó.

Otros despachadores con los que he hablado no le hubieran hecho caso a esto. Me hubiesen dicho que no tomarían la llamada”, agregó.

Las autoridades arrestaron a López bajo cargos de violencia domestica.