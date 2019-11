Mhoni Vidente predice atentado y muerte para Donald Trump y dice que Kanye West es un enviado de Dios 

La vidente le hace un llamado urgente a Ariana Grande, porque un ex novio que ya murió viene por ella y dice que Kanye dejará a Kim Kardashian, pronto

Predicciones de Mhoni Vidente:

Estados Unidos: Tiroteos en casi todo el país. La carta de la muerte golpea a Donald Trump. No lo quieren dejar vivo y hay un atentado muy fuerte para él. Recibirá un atentado y podría perder la vida. La carta de la muerte.

Rusia: El país de Rusia quiere gobernar a América Latina.

El clima: A partir de el 27 de noviembre, durante trece meses, el clima reinará en el mundo. Veo huracanas categorías casi seis o siete. Sismos fuertes en todas partes del mundo. La era de los volcanes empieza. El peor invierno que he visto y visualizado aparecerá. Hay que prepararnos para todos estos cambios.

Viene una tormenta solar que complicará a todos los medios de comunicación, electrónicos.

Los Ángeles: El arcángel Gabriel dominará el año 2020. El arcángel Miguel también trae una revelación de verdad.

Predicciones del Espectáculo:

Ariana Grande: La cantante está soñando y pasándola mal, está alucinando y viendo cosas que no son por culpa de Mac Miller. El ex novio está viniendo por ella. Ariana reza el rosario. Él -Mac Miller- te quiere agarrar de la mano y se quiere ir contigo. Esa muerte fue muy fuerte para él, pero no se ha podido desligar de la tierra. Lo que estás viviendo es algo de otro mundo. Protégete. Estás en riesgo de morir.

Harry Style: Crecerá en canto y películas. Pero lo veo muy enamorado de un hombre. Harry estará hablando y saldrá del clóset.

Demi Lovato: La cantante está enamorada de alguien que se parece a Justin Bieber. Él se apellida Wilson.

Kanye West: Es un enviado de Dios. Será un líder en el año 2020. Se divorciará de Kim Kardashian. Dejará a su esposa para poder avanzar en su camino y tumbará al presidente Trump, quien antes era su amigo, ahora será su enemigo.

El Guazón, la película: Ganará todo en los Óscar.

