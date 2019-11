Belinda después del escándalo: quiere olvidar a Lupillo Rivera

Esto es lo que viene en su futuro profesional

El escándalo no suelta a Belinda, que si Lupillo Rivera, que si amenazó a una conductora, pero la cantante y actriz no quiere hablar de eso, sólo de su trabajo, como el próximo estreno de la cinta animada Trolls 2: World Tour, que la tiene fascinada.

En su visita a Monterrey, la madrugada del sábado, la artista de 30 años concedió un par de minutos a la prensa, eso, sí, las preguntas incómodas las esquivó.

“De mi trabajo claro que sí (hablo). Estoy feliz de estar en la película de Trolls 2, va a estar increíble, se estrena en marzo”, dijo Belinda, quien nuevamente prestará su voz a Poppy, la troll protagonista que pretende salvar al mundo con la música.

De acuerdo a un comunicado enviado por Universal Pictures International México, el estreno del filme animado está programado para abril de 2020. En esta película Benny Ibarra le dará voz al troll Ramón.

El viernes pasado se dio a conocer el trailer de la secuela musical de Dreamworks Animation, Trolls 2: World Tour, con el que se da una probadita del trabajo de doblaje que hicieron los artistas mexicanos.

La música moverá a Belinda en teatro el próximo año, pues compartió que estrenará Hoy No Me Puedo Levantar.

“Mi obra de teatro se estrena el 31 de enero y feliz de estar en Monterrey, agradecida con el público por el cariño, todo positivo, todo padrísimo, ya empieza diciembre, ahora sí que les deseo a todos mucho amor”, expresó entre los empujones de la prensa y de la gente de seguridad.

Al cuestionarla sobre las declaraciones de la conductora Elisa Beristain, del programa de espectáculos Chismes No Like de YouTube, quien hizo referencia a una amenaza por parte de la cantante, quien a toda costa pretendía que bajaran unos videos en los que se hablaba del supuesto romance con Lupillo Rivera, la intérprete del “Sapito” dijo no conocerla.

“No sé quién es esa señora“, afirmó para después decirle a su comitiva: “vamos”.

“Es en serio ¿esas son sus preguntas? cuando vengo a Monterrey y me reciben con mucho cariño”, dijo al entrar al antro donde se presentó en San Pedro.

A la salida del lugar, afirmó que está en planes de hacer un dueto con Ana Bárbara, una cantante a quien admira y respeta mucho.

“Estuvimos platicando sobre hacer una canción juntas. No sé cuándo va a pasar, pero es una mujer maravillosa”, agregó la intérprete. “Tenemos que componer nuestras historias”.

Con respecto a los escándalos que la rodean, Belinda aseguró que no se defenderá, sólo dijo que “no hay nada” y ella quiere mucho a todos.