Cómo hacer de la rutina de cambio de pañal un momento especial y divertido 

El pediatra hispano Andrés Cotton comparte consejos para ayudar a los padres en la tarea

A la hora de cambiarles el pañal, hay niños que dejan hacerlo con facilidad y otros que se retuercen, ruedan, lloran y no se quedan quietos.

Lo mejor es no perder la calma para evitar que esto se convierta en una lucha constante. A continuación, el pediatra hispano Andrés Cotton, embajador de la marca Aveeno Baby, comparte, paso a paso, una rutina fácil y segura de cómo cambiar el pañal del bebé libre de estrés.

Crear un ambiente agradable: Es importante que la temperatura donde realizamos el cambio sea templada para que el pequeño no sienta frío, así como evitar tocarlo con las manos frías.

Crear un hábito: Para que la rutina acabe creando un hábito, lo ideal es hacer el cambio de pañal en el mismo sitio y de la misma manera, en lo posible.

La canasta de los pañales: Tener una canasta, al alcance de la mano, con pañales, cremas, toallitas y todo lo que consideremos necesario para el cambio de pañal, así se evitan accidentes, como caídas, a la hora de cambiar al bebé.

Cooperación del niño: Cuando es un poquito más grande, le podemos pedir al niño que nos ayude a aguantar el pañal, la crema y las toallitas y así se sienta partícipe de todo el proceso, y puede ir aprendiendo y conociendo su cuerpo.

Contra la dermatitis

El pediatra Andrés Cotton explica que hasta los cuatro años la piel de los niños no alcanza el grosor de la de un adulto, por lo que para evitar dañarla hay que optar por productos suaves y eficaces.

La humedad y la escasa ventilación, junto con el amoniaco que se origina de la combinación de orina y heces, unidos a la fricción con el pañal, provocan la aparición de la dermatitis de pañal. Para evitarla, lo mejor es cambiar al niño con frecuencia y dejarle un rato sin el pañal para que quede bien seco.

“También se recomienda usar toallitas para piel sensible, como las de Aveeno Baby sensitive all over wipes, que son hipo alergénicas, sin fragancia, sin alcohol y formuladas con extracto de avena y aloe lo cual ayuda a balancear el pH de la piel del bebé, dejándola hidratada y con una sensación de frescura”, aconseja el experto.

Ahora, si el pequeño sufre de dermatitis del pañal, habrá que evitar el contacto con el agua y lavar la región afectada con aceite, el cual crea una película impermeable que evita el contacto con la orina. Luego puedes aplicar una crema que contenga óxido de zinc. Se aconseja no usar toallitas ya que provocarán dolor e irritación en la piel .

“Además, para tratar la dermatitis de pañal, hay que aplicar de forma suave una crema protectora e intentar que el bebé tenga la zona aireada el mayor tiempo posible. Si el bebé no mejora, y le salen ampollas, o el sarpullido se extiende más allá de la zona del pañal, o si afecta los pliegues de la piel del bebé, acuda a su pediatra inmediatamente”, dice Cotton. “Será él quien valore si se trata de dermatitis del pañal, seborreica, psoriasis o eczema atópico”.