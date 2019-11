Justin Timberlake fue captado en actitud romántica con una actriz que no es su esposa

El músico y actor es el protagonista de una controversia por unas fotos que salieron a la luz

Justin Timberlake se encuentra en medio de una fuerte polémica. Salieron a la luz fotos del artista tomado de las manos con su colega, Alisha Wainwright, en Nueva Orleans, en un descanso del rodaje del film de Fisher Stevens, Palmer, en el que trabajan juntos.

El periódico The Sun publicó las imágenes en las que se puede ver al marido de Jessica Biel sujetando la mano de Wainwright, y siendo acariciado por la actriz en su pierna, en apariencia sin ser consciente de que estaba siendo fotografiado. Por otro lado, el portal publicó un video que contextualiza la situación.

“Sus interacciones fueron completamente inocentes. Es un balcón con un grupo de gente y nada está pasando, solo están relajados”, añadió la fuente. Asimismo, el vocero de Wainwright también debió salir a hablar sobre las versiones que la vinculan a Timberlake.

“La especulación no tiene validez alguna. Están trabajando en un proyecto juntos“, aclaró, pero también se hizo eco de lo que las imágenes insinúan. “En el video puede llegar a interpretarse otra cosa, pero no fue nada, había amigos, gente del elenco, del equipo, todos se conocen y estaban hablando. Estaban en un balcón abierto en Nueva Orleans, y él es famoso. No fue nada”, concluyó.

Biel y Timberlake no mostraron señales de crisis en los últimos meses. De hecho, se los vio muy felices en las redes mostrando su look de Halloween, y en un viaje a París. El único momento inestable del matrimonio se produjo un año antes de casarse, en 2011, cuando estuvieron brevemente separados. Al poco tiempo, se dieron una nueva oportunidad y apostaron por oficializar su vínculo.