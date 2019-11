¡Usted merece cobertura de salud asequible!

Contenido Patrocinado

El Periodo de Inscripción 2020 a través de NY State of Health, el Mercado de seguros de salud oficial del estado, ha comenzado. En Nueva York, el periodo para inscribirse comenzó el 1 de noviembre y va hasta el 31 de enero, 2020. Eso es el doble de tiempo para enrolarse que el que ofrece el ‘Mercado’ federal, dando a los consumidores más tiempo para comprar la mejor cobertura de salud para ellos y sus familias. Para cobertura a partir del 1 de enero de 2020, debe inscribirse antes del 15 de diciembre de 2019. Cuando Ud. puede enrolarse depende del programa para el que sea elegible, que se basa en la edad, ingresos y otros factores. Las inscripciones están abiertas durante todo el año si usted es elegible para Medicaid, Child Health Plus o el Essential Plan.

Desde 2010, el número de personas sin seguro en Nueva York se redujo en 1.2 millones, incluyendo 1 millón desde que el Mercado abrió en 2013. Más de 4.8 millones de personas actualmente estás inscritos a través de NY State of Health.

El NY State of Health ofrece Planes de Salud Calificados (QHP) en cuatro niveles: platino, oro, plata y bronce. Las 12 aseguradoras que ofrecieron Planes de Salud Calificados el año pasado volverán a hacerlo nuevamente para el 2020. Además, los clientes tendrán una amplia variedad de opciones entre las que escoger en el Plan Essential, con 15 aseguradoras ofreciendo el plan.

No habrá incremento en los costos para la mayoría de inscritos en el Mercado en 2020, incluidos los de Medicaid, Child Health Plus, Essential Plan y Qualified Health Plans que reciben créditos fiscales. Los consumidores que reciben créditos fiscales premium no verán ningún cambio, o en algunos casos una pequeña disminución, en el costo de la cobertura en comparación con 2019.

Los consumidores pueden revisar sus opciones de planes de salud y estimar sus costos online, por teléfono o con la ayuda de un asistente en persona. NY State of Health ha agregado una nueva herramienta de cálculo de costos para ayudar a los clientes con su plan de compras que les permite comparar las primas y las estimaciones de costo para los diferentes Planes de Salud Calificados disponibles.

Todos los planes ofrecidos a través de NY State of Health incluyen atención preventiva gratuita, así como las visitas rutinarias a consultorios y los exámenes recomendados. Muchos de ellos ofrecen además tres visitas médicas gratuitas o a bajo costo adicionales. Este beneficio garantiza que pueda recibir atención primaria cuando la necesite, sin preocuparse por el costo. Todos los planes estándar Bronce incluyen tres visitas gratis a un proveedor de atención primaria sin co-pagos ni deducibles. Hay planes en niveles Oro y Plata, en cada condado, que también incluyen tres visitas a bajo costo a un proveedor de atención primaria sin estar sujetos a pagar el deducible.

Miles de asistentes certificados están listos para ayudarle! Los asistentes de inscripción certificados de NY State of Health están disponibles de forma gratuita para guiarlo a través del proceso de inscripción, y a determinar si es elegible para recibir ayuda financiera que reduzca el costo de su plan. La ayuda personalizada permite a los clientes entender sus opciones de seguro de salud, comparar planes y tomar la mejor decisión para protegerse ellos y a su familia con atención médica asequible. Ellos están disponibles en comunidades en todo el estado de Nueva York y tienen horarios flexibles. Toda la asistencia que brinda NY State of Health para la inscripción, ya sea en persona o por teléfono, es gratuita. Toda la información es confidencial

Hay tres formas fáciles para inscribirse en la cobertura de atención médica a través del Mercado: