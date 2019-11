Billie Eilish sorprende en los AMAs con un increíble look de ¿apicultora?

La excéntrica cantante usó un diseño de la línea masculina de Burberry, pero con un toque especial

Con tan solo 17 años, la joven cantante que se ha convertido ya en un fenómeno a nivel mundial, volvió a poner a todos de cabeza con su más reciente excentricidad.

Billie Eilish siempre ha roto paradigmas, desde su música pero sobre todo con su peculiar forma de vestir, siempre con ropa ancha dentro de la que se pierde su figura, simulando siempre ser mucho más grande de lo que realmente es.

Y, a pesar de las críticas que regularmente recibe por ello, esta vez la cantante ha demostrado más que nunca lo poco que le importan, al portar un holgado diseño total look de la línea masculina de Burberry.

Billie Eilish stunningly arrives at tonight’s #AMAs. (📸: John Shearer/Rich Fury) pic.twitter.com/uDjdteIXVM — The Pop Hub (@ThePopHub) November 25, 2019

Pero, como si el ancho traje de cuadros que llega hasta los pies no fuera suficiente, Billie tuvo que agregarle un toque muy personal, con un gorro de diseño cofia blanco en su cabeza, con una red en rostro y brazos que asemeja al que usan los apicultores para protegerse de los piquetes de las abejas.

Billie Eilish or a bee farmer #AMAs pic.twitter.com/fMwP9tQooW — Give Taylor Swift her masters back! (@QueenTaylor89) November 25, 2019

De cualquier manera, la cantante tuvo que cambiarse de atuendo para subir al escenario, el cual incendio (literalmente) durante su presentación de ‘all the good girls go to hell’.

Al final de la noche, Eilish se llevó dos premios a casa, el de “Artista Favorito – Rock Alternativo” y “Nuevo Artista Del Año”, lo cual confirma que su carrera está despegando como cohete.