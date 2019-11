¡Llegan las fiestas!, vigile su bolsillo

Tenga en cuenta cuánto y cómo gasta sin olvidar proteger sus datos.

Las fiestas de fin de año apenas duran unos días pero la decoración en las calles y comercios ya está desplegándose para recordarnos que estamos en la cuenta atrás de la preparación que dura semanas de una celebración en la que el consumo es rey.

La Federación Nacional de Vendedores Minoristas (NRF en sus siglas en inglés) calcula que el próximo fin de semana unos 165.3 millones de personas harán sus compras, desde el jueves de Acción de Gracias hasta el aún llamado CiberLunes, pasando por supuesto por el sábado en el que se hace énfasis en el comercio local.

Se trata de un evento de cinco días de fuertes gastos que la NRF calcula que el gasto se sitúe en el entorno de los $728,000 -$730,000 millones, un 3.8% más que el año pasado en el escenario más conservador. Si para usted es tradicional salir a comprar estos días, lo tiene que hacer antes o después y las ofertas son muy atractivas como para dejarlas pasar, dedique un poco de tiempo a prepararse para ello.

¿Cómo? Planificando cuentas por un lado y protegiéndose de estafas y ladrones de datos por otro. Les damos una serie de claves para poder hacerlo.

Presupueste. No es la primera vez que ha leído esto en estas páginas y la razón es que es fundamental decidir las compras teniendo en cuenta la capacidad de gasto que se tiene. No es fácil porque las ofertas jugarán en su contra y porque es humano querer más y para más gente, pero no deje que estos meses de celebración sean el origen de angustias por el dinero en los próximos meses.

Haga listas de regalos y hable con sus familiares de ello. Es posible que se encuentren fórmulas para hacer regalos uniendo fuerzas o decidiendo las cantidades que se pueden gastar. Si llegan a un acuerdo y cuando tenga una lista de regalos y personas a las que dárselos, no se salga de ella.

La financiera Contry Financial revelaba una encuesta esta semana en la que apuntaba que el 40% no presupuesta sus gastos en estas fechas y el 72% no ahorra dinero especificamente para estos gastos a lo largo del año.

Utilice la tarjeta con responsabilidad. No olvide que la tarjeta es dinero. Es una línea de crédito que tiene que devolver cuanto antes para evitar las elevadas tasas de interés que tienen. A pesar de la rebaja de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, los APR que se aplican a los balances de las tarjetas están rondando el 20% y, en general, por encima de este porcentaje en el caso de las que tienen la marca de una tienda.

Si va a usar la tarjeta por encima de sus posibilidades asegúrese de un par de cosas, la primera es que tiene un plan para pagarlo cuanto antes y no se desvía de ello. La segunda, que no va a necesitar tener la mejor de las calificaciones crediticias para obtener un préstamo importante mientras se deja puntos por arrastrar un balance elevado. Considere como alternativa hacer una transferencia de balance a una tarjeta con tasa introductoria al 0% para pagar el balance cómodamente. Ahora bien, recuerde que pedirla le puede restar en su puntuación de crédito.

Compare . Investigue precios, ofertas y servicios. Utilice aplicaciones e internet para hacer un poco de estudio de mercado y use cupones sin dejar por ello información personal en ninguna página en la red.

. Investigue precios, ofertas y servicios. Utilice aplicaciones e internet para hacer un poco de estudio de mercado y use cupones sin dejar por ello información personal en ninguna página en la red. Entienda sus derechos : Guarde los recibos de sus compras (que en Nueva York son obligatorios si paga más de $20) para el caso de que necesite devolver lo comprado. Las tiendas pueden tener sus propias políticas de devoluciones pero para hacerla efectiva tiene que estar claramente expuesta en cada punto de venta, en caso de que no la tengan se puede devolver lo comprado (sin usar) en 30 días para recibir el dinero o crédito en el mismo establecimiento.

: Guarde los recibos de sus compras (que en Nueva York son obligatorios si paga más de $20) para el caso de que necesite devolver lo comprado. Las tiendas pueden tener sus propias políticas de devoluciones pero para hacerla efectiva tiene que estar claramente expuesta en cada punto de venta, en caso de que no la tengan se puede devolver lo comprado (sin usar) en 30 días para recibir el dinero o crédito en el mismo establecimiento. Entienda las ofertas de financiación. Cuando compre con financiación por parte del vendedor haga todas las preguntas que necesite para entender el crédito o cómo funcionan los pagos fraccionados, si es el caso. No firme nada sin saber el plazo, las tasas de interés (APR, en caso de que así sea), comisiones, seguros. Haga la cuenta final a ver si le cuadran el precio, los pagos y los intereses.

Tarjetas regalo

Son uno de los regalos favoritos pero vienen con letra pequeña en distintos estados. A nivel federal, las tarjetas de regalo no expiran hasta después de cinco años. No obstante, a no ser que lo prohíban o regulen específicamente leyes estatales como las de NY o California, no se pueden cargar comisiones de inactividad si no se ha usado en un año.

La Comisión Federal de Comercio aconseja que:

Solo se compren tarjetas de lugares y marcas que se conozcan y en las que se confíe. No compre en subastas en la red, pueden ser falsas o robadas. Verifique que el envoltorio está íntegro y la parte trasera no revela el número de PIN ya que de lo contrario podría haber sido usada. Guarde el recibo de compra. Sepa cuáles son las condiciones de uso. Considere que es dinero, si la pierde, es como perder los billetes que sumen la cantidad del regalo.

Seguridad

Lamentablemente en una época de compras, gastos y ofertas hay mucho estafador esperando su oportunidad para tender trampas y robar dinero o datos. Hay que estar muy pendiente y ser consciente de: