Entrevista con Tom Flores: la leyenda latina de los Raiders y la NFL espera el llamado a la inmortalidad

Los electores no le han hecho justicia a uno de los grandes del fútbol americano profesional

LOS ÁNGELES.- En este Día de Acción de Gracias o Thanksgiving Day, un deseo sincero de que se haga justicia: que Tom Flores sea electo al Salón de la Fama del Fútbol Americano en Canton, Ohio.

Hace un par de semanas, el icónico entrenador en jefe de los Raiders, quien antes había hecho historia como el primer quarterback latino en la NFL jugando para la misma franquicia, fue reconocido en Los Ángeles.

Flores, de 82 años de edad, fue el invitado de honor en el 60º almuerzo de la Red de Líderes Latinos (Latino Leaders Network) presidida por Mickey Ibarra, con la presencia del alcalde angelino Eric Garcetti y el secretario de estado de California, Alex Padilla.

“Fue como una reunión familiar“, dijo Flores, nacido en Fresno, de herencia mexicana proveniente del estado de Durango. “Porque todos estábamos ahí por la misma razón: mejorar las cosas, abrir las puertas para otras personas”.

Esta es la charla con Tom Flores, una leyenda viviente de la NFL, incluyendo dos títulos del Super Bowl como entrenador en jefe, pero que increíblemente sigue esperando el máximo honor: ser electo al Salón de la Fama del Fútbol Americano.

Loading the player...

Tom, estamos esperando a que el Salón de la Fama le llame y pienso que va a suceder el día antes del Super Bowl LIV en Miami. ¿Qué tan esperanzado está?

“Lo estoy. Sin duda que tengo una buena sensación al respecto; tenía una buena sensación el año pasado, pero no tan grande como esta vez. El año pasado fue muy decepcionante porque llegué a los 15 finalistas, pero no fui electo. Este año me siento más confiado, tienen un distinto sistema que han implementado para ayudar a gente como yo que merece estar adentro, los llaman ‘all timers’. Vamos a ver, pero estoy muy confiado de que este será el año.

¿Por qué cree que no haya sucedido aún luego de todos sus logros, sus triunfos, su récord, su personalidad y encima de todo siendo latino?

“No lo sé. Realmente no sé porque no ha sucedido. Algunas veces sientes que es una injusticia. Pero es un poco una votación que no es imparcial porque los electores son más de la Costa Este y además muchos de ellos no estaban cuando nosotros jugábamos o hacíamos cosas. Es por eso que este año tienen un grupo especial con 20 jugadores del pasado que tienen merecimientos y que serán evaluados.

“Si escuchan, cada fin de semana los cronistas hablan acerca de alguien y mencionan su nombre y dicen que será un futuro miembro del Salón de la Fama, pero esos jugadores y otros recientes que han sido electos al Salón de la Fama no son mejores que otros jugadores de antes en la misma etapa de sus vidas 20 años atrás. Ken Stabler debió estar en el Salón de la Fama hace 20 años, y si hubiera jugado en la ciudad de Nueva York, hubiera estadó allí hace 25 años, porque por ejemplo está Joe Namath, y yo amo a Joe Namath, creo que fue un quarterback increíble, pero miren las estadísticas de Stabler en comparación con Namath y tomen la decisión…

Esperamos verlo en Miami y celebrar el anuncio de su elección al Salón de la Fama…

“Yo invito, yo invito… (risas)”.

¿Cuál es el mensaje para los latinos sobre lo más importante que debemos hacer en este tiempo?

“Para los latinos en Estados Unidos, deben seguir educándose, porque no se puede llegar muy lejos sin educación. Lo que la educación te da es experiencia. No vas a salir de la escuela sabiendo todo, pero sí sales siendo inteligente con los libros, y luego eres inteligente en las calles, en el mundo real. Y tú puedes hacer algo simplemente gracias a esa experiencia, pero necesitas ayuda, necesitas dirección, necesitas de alguien que pavimente el camino al frente; se necesita de latinos que nos guíen, no es fácil porque ha sido un mundo con prejuicio”.

Cuando vemos al mundo actual, no solo en Estados Unidos, ¿usted cree que podemos tener esperanza de que las cosas mejoren?

“Siempre hay esperanza. Este país fue construido en base a esperanza, amor, compasión, todas las emociones, pero tienes que ser fuerte para lograrlo, ser listo, y necesitas tener el apoyo, estar unidos… Tienes que reaccionar ante lo que está pasando y tienes que ser proactivo con las soluciones”.

Hablando de fútbol americano, ¿qué le parece la NFL de hoy? ¿Le gusta cuando ve los partidos los domingos?

“Me gusta el fútbol americano como es hoy porque es emocionante, lanzar el balón siempre es divertido. No me gustan algunas de las cosas que están haciendo con las reglas, lo están haciendo muy complicado para los árbitros; las interferencias de pases y ese tipo de cosas. Ellos dependen de máquinas, pero de todos modos las personas tienen que tomar decisiones, y la gente va a cometer errores. El objetivo es corregir errores. Pero lo están usando demasiado y es una línea muy fina. Es un gran deporte porque la televisión lo hace grandioso. Cada accesorio conocido está disponible para las transmisiones gracias a las pausas y tiempos muertos. Ningún otro deporte lo tiene: el basquetbol es muy rápido, el fútbol es en un espacio demasiado extendido y en el béisbol puedes tomar una siesta”.

Los Raiders están vivos, tiene buen récord y Jon Gruden parace que sabe lo que está haciendo. ¿Qué le parece la manera en que los Raides están jugando en este momento?

“Me gustan algunas de las cosas que he visto, tengo mis dudas acerca de otras que han hecho, pero el tiempo dirá, y lo único que lo determinará es si ellos pueden ganar. Pero yo nunca hubiera cambiado a Khalil Mack, me encanta ese jugador, pero el tiempo dirá si ese cambio termina siendo bueno o no, y ahora están empezando a mostrar algunas recompensas con jugadores del Draft y se ven bien, parece que están en el camino correcto, no hay duda de que estarán listos para Las Vegas. No me gusta la mudanza, nunca me gustó, pero es necesaria para poder ganar, porque no puedes ser ganador a menos que tengas buenas instalaciones y el estadio de Oakland se está cayendo y Oakland no tenía dinero para uno nuevo”.

En Los Ángeles está pasando una cosa muy rara con los Rams y sobre todo los Chargers: algunas veces juegan ante más aficionados del equipo visitante. ¿Se equivocó la NFL al dejar a los Chargers venir?

“Bueno, no fue la NFL, fueron los propios Chargers, creo que cometieron un error; ellos pudieron tener un estadio nuevo (en San Diego) donde se encuentra el viejo estadio, pero ellos querían en el centro de la ciudad, y ahora vienen a L.A. no para tener su propio estadio, sino para rentar en otro y siempre van a ser el segundo equipo. Lo único que puede evitar la debacle es si ganan; así es en los deportes, si ganas, eres perdonado. Sea correcto o equivocado, así es”.

Hoy en día hay muchos fans de los Raiders en Los Ángeles y es por ese campeonato que usted y sus Raiders lograron contra los Redskins (1984). ¿Es cierto?

“Eso creo. Llegamos y de pronto ya teníamos fans. Ellos venían desde Oakland, la mayoría hispanos, muchos hispanos. Y venían desde Oakland y luego nos siguieron de regreso a Oakland. Y todavía van cada semana, aunque saben que el equipo se mudará a Las Vegas… Pero los Chargers nunca debieron mudarse de San Diego”.