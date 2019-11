Ladrón le cortó la cara a un pasajero durante robo de celular en el Metro de Nueva York

Lo atacó con una navaja de afeitar

Un hombre fue herido en la cara por negarse a entregar su teléfono celular durante un intento de robo en el Metro de Nueva York.

El ataque ocurrió alrededor de las 2:30 p.m. el sábado en un tren B con destino a Brooklyn, dijo la policía.

Un hombre no identificado trató de arrebatar el teléfono celular del pasajero no identificado de 31 años mientras el tren se detenía en la estación Pacific Street, informó New York Post.

Cuando el viajero se negó a entregar su teléfono, el hombre lo golpeó en el lado izquierdo de la cara con una navaja de afeitar y luego huyó en una dirección desconocida.

La víctima fue llevada al New York Presbyterian Brooklyn Methodist Hospital, donde recibió varios puntos de sutura.

NYPD divulgó una imagen del agresor, en procura de su captura. Quien posea información puede llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.