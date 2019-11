Permite que su pareja le sea infiel a cambio de regalos

La mujer está feliz de que su novio la compense de esta manera cada desliz

Una mujer de 61 años llamada Maria-Louise Warne causó polémica con su participación en el programa de televisión This Morning, luego de que afirmara que la clave del éxito de su relación con su novio Greg durante una década ha sido que no haya ataduras y compromiso, por lo que cada quien es libre de hacer lo que sea.

Warne detalló que permite que su pareja se divierta e incluso, tenga relaciones con otras mujeres, ya que al final este repara lo hecho dándole regalos.

“La gente puede pensar que estoy loca, pero no me importa que mi pareja me sea infiel en Navidad. Además, prefiero saber a qué me toquen el pelo”, comentó.

La mujer narró que cuando llevaba un año de noviazgo con Greg, este le indicó que no creía en la fidelidad y que para él, el sexo era “una cosquilla” que solo debía satisfacer; también señaló que desde que están juntos, él ha tenido relaciones con otras 4 mujeres y sus “infidelidades” suelen darse en la época navideña.

“Es unos años menor que yo. Yo ya había escuchado rumores sobre su apetito sexual antes de estar juntos, y es por eso que se lo permito. La verdad preferiría que fuera fiel, pero un leopardo no puede quitarse las manchas”, comentó Maria-Louise.

Warne también aseguró tener una vida sexual increíble con su pareja y confesó que otra de las razones por las que le permitía a su novio que le fuera infiel es porque este, cada vez que la engaña, le da un costoso regalo en compensación por su acto.

“Es lo suficientemente generoso e inteligente como para comprarme regalos después de que ocurre. La mayoría de los hombres son infieles, pero al darle permiso, nos ponemos en el mismo nivel”, sentenció.