Sarita, la hija de José José, ya tiene quien la defienda

"No es le diablo que la gente se creó, es un amor de niña", dice el periodista Aldrin Coto

En medio del escándalo de la llamada telefónica entre hermanos en día de la muerte de José José, Sarita Sosa reapareció en público en la inauguración de Level 29, el restaurante de William Levy en Miami.

A diferencia de lo que pasa en muchos medios, en especial de México, la hija menor de ‘El Príncipe de la Canción’ fue recibida como mucho amor por los famosos allí presentes, y en especial por el presentador y periodista Aldrin Coto, quien aseguró que solo le faltaron 5 minutos para darse cuenta que era un ‘ángel’ y no el ‘demonio’ que muchos quieren hacerla lucir.

“Ayer tuve el placer enorme de conocerla en persona. Un amor de ser humano, una belleza de mujer que muchos han querido ensuciar “, dijo el presentador de ‘Happy Hour’, el show de las tardes del canal 41 de la ciudad de Miami.

Para Aldrin, a quien conocimos primero como reportero de ‘El Gordo y la Flaca’ y de ‘Despierta América’, es muy injusto lo que está pasando con Sarita, no solo la guerra que tiene con sus hermanos José Joel y Marysol Sosa, sino con el tratamiento que le ha dado la prensa.

“Yo he estado muy al tanto de lo que ha pasado de José José desde su partida, ahora que conocí a Sarita en persona me di cuenta que es un amor, un alma divina, que eso que ve la gente en la televisión, que es muy angelical y que piensan que es falsedad, no lo es, así es ella, es un amor de niña que obviamente, quien se dedicó a dar la noticia en México difamó a esta pobre muchacha… Le han querido destruir su imagen. Es impresionante, los primeros cinco minutos lo que es capaz de emanar”, nos aseguró en exclusiva.

Coto quiso compartir su experiencia con nosotros porque dice que siente que alguien tiene que decir la verdad y defender a quien menos voz ha tenido en todo esto o la que ha salido más perjudicada.

“Yo siento que parte del daño que le han hecho a Sarita es que los medios en México se encargaron de buscar culpables con tal de hacer una novela de la historia real, mucha gente la odia sin conocerla… ¿Cómo puede ser que la juzguen sin conocerla y sin saber todo lo que hizo por su papá?… No es le diablo que la gente se creó, es un amor de niña”, concluyó el periodista cubano.

Además de compartir con Aldrin, Sarita estuvo con el anfitrión de la fiesta, William Levy y con varios famosos más.