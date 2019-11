Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Este fin de semana disfruta de del cantante Héctor Acosta ‘El torito’ quien repasará lo mejor de su repertorio a ritmo de merengue, bachata y bolero. De igual manera, puedes deleitarte con los éxitos de El Gran Combo de Puerto Rico, una orquesta que de seguro te pondrá a bailar toda la noche.

Jueves 28

Taller de manualidades para niños

Un taller ofrece la oportunidad de acercar a los niños a diversas formas de expresión del arte. Estas clases, que se repetirán todos los jueves hasta diciembre 21, están a cargo de la experimentada artista Amy Digi. El taller permitirá que los más pequeños de la casa dejen volar su imaginación y crear pinturas y esculturas, entre otras obras. Dirigido a niños menores de cinco años. En el Williamsbridge Oval Recreation Center, del Williamsbridge Oval, 3225 Reservoir Oval East, en El Bronx. De 11:00 a.m., a 12:00 p.m. Información: http://www.nycgovparks.org

Viernes 29

Héctor Acosta ‘El Torito’

Prepárate para disfrutar de una noche cargada de los más contagiosos ritmos tropicales junto a Héctor Acosta, mejor conocido como ‘El Torito’. El cantante incluye en su extenso repertorio bachata, merengue y boleros. Esta oferta musical se completará con la participación de los DJ’s La Mela, Manny, Juan Mixx y Burbuja. El intérprete de ‘Me duele la cabeza”, ‘Perdóname la vida’, ‘El anillo’ y ‘Tu veneno’, estará en concierto, a las 8 p.m., en In The Red Room, en el 429 N Broad St., en Elizabeth, Nueva Jersey

Sábado 30

Fiesta en El Bronx

Vive la Navidad en la Pequeña Italia de El Bronx con el encendido del árbol de Belmont BID Arthur Avenue. El evento anual incluirá además una visita de Santa, galletas italianas y chocolate caliente, entre las luces parpadeantes. El actor Chazz Palmiteri, famoso por su participación en cintas como ‘Una historia de El Bronx’, ‘Bullets Over Broadway’ y ‘The Usual Suspects’, estará presente en esta fiesta. De 5:00 p.m., a 6 p.m., en Ciccarone Park, ubicado en Arthur Avenue entre East 188th y East 187th Street in the Bronx.

Ritmos colombianos con La Cumbiamba

La Cumbiamba eNeYé, una banda que nació hace cerca de dos decadas y que está compuesta por 10 músicos locales propone una rumba con sonidos de las costas del pacífico y atlántica de Colombia. La agrupación, dirigida por Martin Vejarano, músico y compositor, está integrada por María Alejandra Jiménez ‘Alea’, Sebastián Cruz, Chris Rodríguez y Sebastián Ángel, entre otros, hará un repaso por su repertorio en Terraza 7, a partir de las 10 p.m. 40-19 Gleane St. Elmhurst, Queens. Información: http://www.terraza7.com

El Gran Combo de Puerto Rico

No te puedes perder un concierto con El Gran Combo de Puerto Rico, una de las orquestas más representativas de la cultura y ritmos de la Isla del Encanto. La famosa agrupación conocida por emblemáticos temas entre los que figuran ‘Esos ojitos negros’, ‘Me liberé’, ‘Brujería’ y ‘No hay cama pa’ tanta gente’ y ‘Un verano en Nueva York’ ofrecerá un concierto en el Tropicana, ubicado en el 2831 del Boardwalk en Atlantic City, en Nueva Jersey. A partir de las 7 p.m. Entradas: http://www.boletosexpress.com

Domingo 1

¡Guaracha! El musical

Asiste a una función del musical ¡Guaracha! La obra se presenta en el teatro Pregones y narra una historia ambientada en San Juan, Puerto Rico. El punto de partida es un tapón en la ciudad, el sol quema sin tregua y el éxito musical del momento, ‘La vida es una cosa fenomenal,’ truena por la radio de todos los carros. Seis personajes caribeños —el Deejay, el Senador, la esposa, el hijo, la querida y Doña Chon, la vecina entrometida— cantan sobre sus sueños, aspiraciones y la desconcertante realidad del Puerto Rico colonizado. En el The Puerto Rican Traveling Theater, 304 W 47th Street, a las 3 p.m.

Lunes 2

Disfruta la música de ‘Strings N Skins

Como parte de la celebración del programa de Winter’s Eve en Lincoln Square toca el turno a la banda Strings N Skins. La agrupación, creada por el cantante y percusionista Okai y la ganadora del Grammy Latino, Luisa Bastidas, te hará bailar toda la noche. Y es que esta banda, que funde cumbia, currulao y salsa con toques de hip hop, estará en escena en el David Rubenstein Atrium, en Broadway entre las calles 62 y 63, a partir de las 7 p.m. Gratis. Información: http://www.lincolncenter.org

Jueves 5

Nueva temporada de Alvin Ailey

La compañía de danza Alvin Ailey American Dance Theater anuncia una nueva temporada en el New York City Center, que se extenderá hasta el 5 de enero. Esta es una oportunidad para disfrutar de una amplia agenda que registra las más populares piezas de la compañía, como en el caso del clásico ‘Revelations’. El colectivo también aprovechará para realizar el estreno mundial de nuevas producciones. Información: http://www.alvinailey.org

Viernes 6

Explora el festival 29Rooms New York

Refinery29 trae de regreso el 29Rooms New York, un festival cultural y creativo. Como parte de la agenda de esta serie será posible explorar Expand Your Reality tour, desde el próximo viernes 6 y hasta el 15 de diciembre. La propuesta reunirá un diverso grupo de personalidades, emergentes y establecidos en los terrenos del entretenimiento, el arte, política y estilo. Cada habitación o espacio estará repleto de nuevas experiencias que te permitirá poner a prueba tu curiosidad y tu creatividad. En el 25 de Kent Avenue, en Brooklyn. Información: http://www.29rooms.com y http://www.refinery29.com/en-us