La “telenovela de los técnicos” continúa en La Roja: Robert Moreno se defiende de Luis Enrique

El ex entrenador de la selección española dio su versión de los hechos recientes

El técnico catalán Robert Moreno respondió al seleccionador español Luis Enrique Martínez, que le sustituyo en el banquillo ya que se sintió dolido por las formas del discurso de éste un día anterior, ya que considera que se le etiqueta “con algo injusto, por algo que no es“.

“Es un momento desagradable. Esto no es lo que hubiera querido“, dijo Roberto Moreno en una comparecencia en la que no admitió preguntas y en la que recalcó que “no había tomado ninguna decisión” en la selección sin consultar con el resto del equipo técnico.

El antiguo seleccionador, Robert Moreno, responde a la versión de Luis Enrique, que le acusó de deslealhttps://t.co/rrjKlIeW8U https://t.co/B8bj4OHVUs — EL PAÍS (@el_pais) November 28, 2019

“No se por qué Luis Enrique no me quiere en su equipo y no sé si lo sabré nunca“, comentó Robert Moreno, quien quiso responder a Luis Enrique porque “en este puzzle faltaban mis piezas“.

Un día antes, Luis Enrique tachó de “desleal” a Moreno para justificar que no iba a contar con el catalán para su equipo técnico. “La ambición sin medida no es una cosa que quiera que tenga nadie de mi staff”, insistió el asturiano.

En una comparecencia de 10 minutos de duración, el técnico catalán trazó un discurso basado, según subrayó, en los “hechos”.

El técnico catalán comentó que antes de la reunión del 12 de septiembre, tuvo otro encuentro con Luis Enrique. “En ese encuentro me dijo que había hecho lo que tenía que hacer, que cualquier en su posición hubiese hecho lo mismo, que estaba contento por cómo lo estaba haciendo y que se sentía orgulloso de mí“.

Nuevo ridículo en selección 🇪🇸 ¿Donde está lo desleal? 🤨

Si Robert Moreno estaba en el cargo, y Luis Enrique no estaba en el mapa de regresar a la selección. Estás novelas no suman para el fútbol español.

pic.twitter.com/QW9gRPUaps — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) November 27, 2019

“Durante la reunión me pareció correcto comentarle que igual que había dicho en rueda de prensa que estaba dispuesto a dar un paso al lado en el caso de que él quisiera volver y seguir trabajando con él, se lo decía en persona”, añadió.

“Mi sorpresa fue la respuesta: “Me parece perfecto, pero yo ya no cuento contigo. Con el resto del staff, sí“.

Recuerda, que ante esta situación, según palabras de Robert Moreno, el cuerpo técnico estaba “destrozado” preguntándole “qué había hecho mal”.

Robert Moreno cerró su discurso deseándole suerte a Luis Enrique -“que le vaya bien y tenga los éxitos que España merece en la Eurocopa”, dijo- y recordó su intención de continuar su carrera como entrenador.