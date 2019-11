La foto inédita que demuestra que el Cártel de Sinaloa está donde México niega su presencia

Fue difundida una imagen inédita que demuestra que la presencia de los cárteles del narcotráfico no es algo nuevo en la Ciudad de México, el lugar más importante de México, no solo por ser la capital de ese país si no por la gran cantidad de personas que lo habitan y lo visitan a diario, además de concentrar un gran poder político.

Pero eso no es todo, pues una de las personas que aparece ahí es nada más ni nada menos que un representante del Cártel de Sinaloa (CDS) comandado por Ismael “el Mayo” Zambada uno de los grupos del narcotráfico más poderosos alrededor del mundo.

Imagen inédita: Es "El Ojos" (de espaldas) capo del narco abatido en #Tláhuac, dos de sus colaboradores y un representante del cártel de #Sinaloa (gorra y chamarra negra). La cita tuvo lugar días antes del operativo de la Marina que ya lo vigilaba. 👉🏻https://t.co/1RGM6bM3yg pic.twitter.com/7sISzCg0rz — Antonio Nieto (@siete_letras) November 28, 2019

Leer más: Chapito manda mensaje a AMLO y a traicioneros // VIDEO: Narcos persiguen gente que cruza frontera EEUU-México

En la fotografía dada a conocer por el sitio La Silla Rota, también aparece Felipe de Jesús Pérez Luna, alias el Ojos líder del Cártel de Tláhuac (nombre que proviene de su lugar de origen, una de las 16 alcaldías de la capital mexicana) abatido en julio de 2017. La imagen habría sido tomada días antes del operativo realizado por la Marina mexicana en donde el líder del criminal murió.

Recordemos que se tiene registro que la familia de Carlos Alejandro “N” alias el Cindy conocidos como Los Sandoval, se hicieron cargo del Cártel de Tláhuac, tras el abatimiento de el Ojos, y la detención de sus hijos, Diana Karen Pérez Luna, conocida como la Princesa de Tláhuac -esposa de el Cindy- (capturada el 11 de marzo de 2019) y Luis Felipe Pérez Flores, el Felipillo, (aprehendido el 4 de marzo de 2019), y quienes lideraban dicha organización criminal tras la muerte de su padre.

Pero el debilitamiento del Cártel de Tláhuac llegó a su punto más bajo luego que el Cindy fuera detenido en agosto pasado en compañía de Liliana “N”, una de las hermanas de el Ojos, en medio de un fuerte operativo, con lo que a consideración de especialistas, podría dejar el camino libre casi por completo al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su brazo armado conocido como Fuerza Anti Unión, para apoderarse de la Ciudad de México, aunque esto podría estar más difícil al confirmarse que el Cártel de Sinaloa estaba detrás del Cártel de Tláhuac.

El Chapito, hijo de El Chapo Guzmán, manda contundente mensaje a El Mencho

VIDEO: Matan de 100 balazos a cantante de narcocorridos; así quedó su troca

VIDEO: Agarran desprevenido a El Mencho con movimiento que El Menchito no veía venir

Actriz porno revela los extremos gustos sexuales de los hijos de El Chapo