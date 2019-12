Kovalev pide revancha a ‘Canelo’ y el que responde es ¡Julio César Chávez Jr!

View this post on Instagram

🇷🇺Ну а теперь, давайте посмотрим правде в глаза… Канело не выиграл бы меня, если бы бой прошёл после полноценного моего отдыха после моего предыдущего боя с Энтони Ярдом, к которому я начал свою подготовку в начале мая. Команда Канело всё рассчитали и сделали мне коммерчески интересное предложение именно в тот момент, когда я был выжат, как лимон изнурительными тренировками и весосгонкой к бою с англичанином, начиная с мая месяца. Изначально бой с Ярдом был назначен на 29 июня, затем за 3 недели до боя, бой перенесли на 24 августа. Затем 3-х недельный отдых и снова подготовка к бою на 2 ноября. И это всё с учетом того, что я сгонял 12 кг, чтобы уложиться в лимит полутяжёлого веса. Не был я в таких условиях готов к бою #КанелоКовалёв на 100%, но я принял вызов, так как не умею включать заднюю, когда мне сделан вызов на бой👊🏼 И то, при всех этих условиях, я надеялся на свою победу, но к сожалению, мне немного не хватило бензина и я потерял самоконтроль. Всё было просчитано командой @canelo Поэтому, если Канело и правда считает, что выиграл меня, то он должен подтвердить это в реванше, который можно провести например в Мае 2020 года. А так, победа Канело. #КанелоКовалёв2 #крашер #Ковалёв #бокс #чемпион #реванш _______________________________________ 🇺🇸After my full recovery and enough time for my preparation to #CaneloKovalev2 I can get victory over @canelo on @dazn_usa 100%!!! I was tired after the fight against Anthony Yarde and didn’t have enough time for the rest and recovery my power for 100%. But I can’t say «NO»,when somebody makes the call to fight me. Everything was calculated by team of @canelo. Now a lot of people have a wrong opinion about our fight #CaneloKovalev. Let’s close these talk by #rematch #CaneloKovalev2 #krusher #Kovalev