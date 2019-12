Sulaimán pone en duda el rendimiento de Andy Ruiz: lo vio gordito y piensa que le afectó la fama

👀

Line up completo de #RuizJoshua2 :

Andy Ruiz Jr vs Anthony Joshua 2 + Povetkin vs Hunter + Whyte vs Wach + Hrgovic vs Molina + Majidov vs Little + D. Pacheco vs TBA + Ivan Price vs TBA.

En directo por #ESPNKnockOut en ESPN para toda Latinoamérica el 7 de diciembre pic.twitter.com/YQQGVdWWlZ

— ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) November 27, 2019