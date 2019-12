Trabajadores con propinas, en la zona de confusión y peligro

Contenido Patrocinado

Cuando un trabajador percibe propinas por su labor hay un salario mínimo que se aplica en la mayor parte del país. En algunos estados se ha eliminado pero la ley federal permite que estos trabajadores cobren menos, $2.13 la hora siempre y cuando las propinas permitan que el trabajador se lleve el salario mínimo normal ($7.25 federal o el que esté vigente en el estado o ciudad) a su casa.

Es un sistema complicado en el que hay contabilidades diarias, cálculos de diferenciales diarios por lo que además de ser terreno abonado para el error también lo es para el robo de salarios.

Los trabajadores tienen que estar bien informados de lo que van a cobrar por hora y no siempre es el caso.

El robo de salario ocurre cuando hay malos cálculos, confusión para el empleado con las horas extraordinarias que no son apropiadamente pagadas y cuando se cobraba con el esquema del llamado tip pooling, cuando se juntan todas las propinas recibidas y se redistribuyen. En estos casos muchos trabajadores han terminado muy perjudicados en sus ingresos y no solo porque el empleador se quedara con parte de esas propinas sino porque a veces se ha incentivado a los trabajadores que no reciben propinas con estas en vez de con un aumento de salario.

Recientemente la ley ha prohibido que los dueños o managers de negocios sean los que recojan y retengan para compartir las propinas ganadas por los trabajadores. No obstante, se puede seguir haciendo tip pooling y se puede repartir entre todos los trabajadores, reciban o no el salario mínimo normal o el de propinas.

Cuando un trabajador que cobra propinas hace trabajos, como fregar platos, por la que no se percibe esta gratuity, se le está robando el salario. Esa actividad no le corresponde.

El problema en estos casos es que es muy difícil dar cumplimiento y vigilar que la ley se cumple y para los trabajadores es muy arriesgado laboralmente denunciar malas prácticas del empleador.

Busque ayuda

