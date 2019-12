El bikini azul de Jailyne Ojeda que dejó ver sus voluptuosos atributos

View this post on Instagram

Went to Cabo to do my 2020 calendar shoot thanks to @cactustours ♥️ Fui a los cabos a tener mi sesión de fotos para mi calendario de 2020 gracias a @cactustours ♥️ muy pronto anunciaré cuando esté a la venta! Hair and makeup by @enriquemuartist 💄 #loscabosmakeup #cactusatvtours